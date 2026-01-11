Sampaoli cita falta de diálogo com Hulk e pressiona Atlético por definição imediata do elenco

Sampaoli cita falta de diálogo com Hulk e pressiona Atlético por definição imediata do elencoTreinador argentino afirma desconhecer situação do atacante no clube delega decisão à diretoria alvinegra
Após a estreia do Atlético com empate por 1 a 1 frente ao Betim no Campeonato Mineiro, Jorge Sampaoli foi perguntado sobre a situação de Hulk. O técnico argentino afirmou não ter mantido qualquer diálogo com o atacante e disse desconhecer detalhes sobre o caso. Ainda assim, ressaltou a necessidade de uma definição rápida em relação ao elenco.
“Não tenho nenhuma conversa com ele. É um tema que desconheço. É um tema muito mais institucional do que esportivo. Sinceramente, não tive conversa com ele, estamos treinando e preparando. Atualmente, o Hulk está treinando conosco com o grupo que, hoje, não está planejado para que jogue (nos próximos jogos). Está treinando muito forte com a gente”, disse o comandante alvinegro.
Hulk, de 39 anos, segue em tratativas com a diretoria do Atlético para definir seu futuro. O vínculo atual do atacante com o Galo vai até o fim da temporada, com cláusula que permite renovação por mais um ano. Questionado, Jorge Sampaoli destacou a relevância do jogador para a equipe.
“Ele tá treinando muito bem, sabemos da sua capacidade. Temos que explorar a melhor posição, os melhores movimentos. Com a gente, no final, fez gols. É exclusivamente de cada partida, cada momento, eleger bem a posição que lhe permite ter vantagem sobre os defensores. Se Hulk está trabalhando com a gente, e estamos tentando melhorá-lo, cremos que existe melhoria posicional. Estamos buscando melhorá-lo de posição. Eu utilizarei todos os jogadores do plantel. O tempo de rendimento dele é questão do treinador”, continuou.
Brasileirão às portas faz Sampaoli ter senso de urgência
O treinador argentino pressionou a diretoria do Galo por uma definição imediata sobre a composição do elenco, destacando a urgência em razão da proximidade do início do Campeonato Brasileiro, previsto para o fim do mês.
“Temos que resolver rápido a confirmação do plantel e as mudanças que vêm, e confirmar um time que se vai azeitando desde a preparação. Estão chegando agora jogadores, esperemos fechar alguma incorporação a mais para que já tenhamos toda a equipe completa e poder ter claramente quais são os jogadores que vão ficar ou não”, destacou.
Sampaoli cita Gerson, do Cruzeiro
Por fim, Sampaoli destacou que mantém diálogo constante com a diretoria a respeito de possíveis reforços. Como referência, citou a contratação de Gerson pelo Cruzeiro, ressaltando que atletas de alto nível exigem investimentos significativos. Nesse contexto, Sampaoli reforçou que o Atlético precisa buscar jogadores capazes de oferecer soluções imediatas ao elenco.
“Todo o dia estou falando com a diretoria, inclusive com os donos do clube. Nós temos que tentar que os jogadores sejam de alto nível e que cheguem o mais rápido possível. Isso também tem a ver com um custo de dinheiro alto pelas posições. Porque quando você quer ter um jogador top, obviamente que é um jogador top. Bom, Gerson chegou ao Cruzeiro com um valor que realmente o merece, mas é um jogador top. Então, essa situação é a que o clube deve determinar para onde vai por o tipo de investimento que vai fazer. Ou seja, nós temos que tentar fazer chegar jogadores que sejam solução para que este processo de transição não tenha tantas tantos baixos, tantos buracos e nós vamos ter que começar a flutuar e, bom, no futebol brasileiro quando não se flutua, quase tem destinado seu futuro também”, concluiu.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar