Sampaoli cita falta de diálogo com Hulk e pressiona Atlético por definição imediata do elenco

“Ele tá treinando muito bem, sabemos da sua capacidade. Temos que explorar a melhor posição, os melhores movimentos. Com a gente, no final, fez gols. É exclusivamente de cada partida, cada momento, eleger bem a posição que lhe permite ter vantagem sobre os defensores. Se Hulk está trabalhando com a gente, e estamos tentando melhorá-lo, cremos que existe melhoria posicional. Estamos buscando melhorá-lo de posição. Eu utilizarei todos os jogadores do plantel. O tempo de rendimento dele é questão do treinador”, continuou.

Brasileirão às portas faz Sampaoli ter senso de urgência

O treinador argentino pressionou a diretoria do Galo por uma definição imediata sobre a composição do elenco, destacando a urgência em razão da proximidade do início do Campeonato Brasileiro, previsto para o fim do mês.

“Temos que resolver rápido a confirmação do plantel e as mudanças que vêm, e confirmar um time que se vai azeitando desde a preparação. Estão chegando agora jogadores, esperemos fechar alguma incorporação a mais para que já tenhamos toda a equipe completa e poder ter claramente quais são os jogadores que vão ficar ou não”, destacou.