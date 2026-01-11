Reinier celebra gol e explica homenagem a Hulk: “É muito importante”

“Estou muito feliz com a partida, mas é uma pena que o resultado não veio. Temos que continuar trabalhando. Fizemos uma semana muito forte com treinos pela manhã e à tarde, mas agora temos que descansar um pouco porque temos mais um jogo no meio da semana”, disse o meia-atacante Reinier.

O Atlético decepcionou na estreia no Campeonato Mineiro. Hexacampeão, o Galo empatou com o Betim por 1 a 1 , neste domingo (11), na Arena MRV, pela primeira rodada, e aumentou a tensão no início da temporada. Na contramão da crise, o meia-atacante Reinier fez o gol dos atuais campeões, mas lamentou o tropeço dentro de casa.

Na comemoração, Reinier fez uma homenagem para Hulk. O camisa 7 não entrou em campo, mas estava presente em um dos camarotes da Arena MRV. Em meio a indefinição sobre o futuro do ídolo atleticano, o meia-atacante prestou homenagem e destacou a importância do atacante na história do Atlético.

“Passamos a virada do ano juntos. Ele sabe da importância dessa temporada para mim. Antes do jogo ele falou para desfrutar. Ele sabe o que eu passei nos últimos meses aqui e é um cara muito importante para todo mundo. Então foi uma homenagem para ele e por tudo o que ele representa também”, explicou.

Com o empate, o Atlético somou apenas um ponto em sua estreia e está empatado com Uberlândia e URT, que também empataram. O líder do Grupo A é o Democrata, que venceu o Itabirito. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), contra o North, em Montes Claros.

