PSG x Paris FC: onde assistir, escalações e arbitragem

Times da capital francesa se enfrentam em partida válida pela segunda rodada da Copa da França

Dia de dérbi no futebol francês. Nesta segunda-feira (12), PSG e Paris FC se enfrentam às 17h10 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em partida válida pela segunda rodada da Copa da França. As equipes da capital francesa chegam para o duelo em momentos opostos e os donos da casa aparecem como favoritos para buscar a classificação.

Como chega o PSG

O PSG vive mais um bom momento na temporada. Vice-líder da Ligue 1, o time venceu oito dos últimos dez jogos e chega confiante para o duelo desta segunda-feira. No compromisso mais recente, o clube conquistou a Supercopa da França ao derrotar o Olympique de Marseille nos pênaltis, após empate no tempo normal. Destaque para o goleiro Lucas Chevalier, que brilhou nas penalidades ao defender duas cobranças e garantir o título.

Embalado pela conquista, o PSG agora volta suas atenções para a Copa da França, competição em que entra novamente como um dos principais favoritos.

Mesmo assim, o técnico Luis Enrique enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Matvey Safonov, Lee Kang-In e Quentin Ndjantou, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Hakimi está com a seleção de Marrocos na Copa Africana de Nações.