Pivetti diz que empate com a Portuguesa foi injusto para o Flamengo

Técnico do Fla diz que o time sub-20 fez bom papel neste 1 a 1, principalmente no 1º tempo. E reclama da não marcação de um pênalti no fim

O treinador do Sub-20 do Flamengo, Bruno Pivetti, analisou o comportamento dos garotos do Rubro-Negro, que foram a campo neste domingo, 11/1, representando o time A no duelo com a Portuguesa, no Raulino de Oliveira. Após um bom primeiro tempo e um segundo tempo irregular, o time levou um gol, mas arrancou o empate em 1 a 1 nos acréscimos, com Iago. Para o treinador, o resultado foi injusto, pois o Flamengo teve maior imposição e, além disso, a Nação reclamou da marcação de um pênalti, pouco antes do time conseguir o empate.

Os jogadores saíram orgulhosos, representaram bem a Nação e não desistiram nenhum segundo. Foram buscar a virada diante do adversário. A primeira etapa foi muito boa, e tivemos grandes oportunidades com Wallace e Iago, mas não tivemos eficácia. No entanto, foi normal os jogadores sentirem o desgaste na segunda etapa. No segundo tempo, a Portuguesa veio para cima, sofremos o gol no momento de desatenção e, depois, conseguimos oxigenar a equipe com as trocas. Acredito que merecíamos sair com a vitória, e sair com o empate seria injusto com a forma como a equipe produziu.

O resultado poderia ter sido outro se houvesse revisão da arbitragem no último lance: o toque foi no pé do margão, e, assim, o resultado teve influência desse lance. Estamos cientes de que erros podem ocorrer, porém o VAR não foi chamado.

E agora, os garotos do Flamengo vão pegar o Bangu

Como o time principal do Flamengo se reapresenta apenas nesta segunda-feira para iniciar a pré-temporada, o Sub-20 seguirá representando o Flamengo na primeira rodada da Taça GB. O próximo compromisso será na quarta-feira, contra o Bangu, em Moça Bonita, às 21h30 (de Brasília).