Palmeiras x Remo (Copinha), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15

Verdão tenta garantir o primeiro lugar do Grupo 27. Remo precisa vencer ou a eliminação estará na sua porta

Na manhã deste domingo, 11/1, às 11h (horário de Brasília), Palmeiras e Remo entram em campo em busca da fase no mata-mata da competição mais famosa das categorias de base. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Copinha, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir sua classificação. O Verdãozinho vem embalado após aplicar uma goleada de 9 a 0 no Batalhão-TO, e desponta como um dos principais favoritos para o título da Copinha. Depois de vencer o Batalhão, mas ser derrotado pelo Monte Roraima, o Remo chega na rodada final da fase de grupos precisando vencer o Palmeiras para avançar. O Leão está na terceira colocação do Grupo 27. Está empatado em pontos e em saldo de gols com o Monte Roraima. Mas atrás no critério de gols marcados. Por isso, a equipe não apenas precisa vencer o Palmeiras, como também torcer para um tropeço da equipe do norte do país.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 10h15. A transmissão contará com a participação de Filippo Souza na narração.

Além de Filippo Souza na narração, a Jornada Esportiva da Voz ainda conta com os comentários de Délio Guimarães e as reportagens de Will Ferreira. Assim, não perca nada deste Palmeiras x Remo clicando na arte acima a partir das 10h15 (de Brasília).

