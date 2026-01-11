Palmeiras atualiza situação das lesões de Jefté e Vitor Roque

O camisa 6, substituído no intervalo do jogo contra a Lusa, passou por exames que não constataram lesão estrutural, mas um edema na coxa direita. O centroavante, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo durante o jogo-treino disputado na última quarta-feira (7), diante do Desportivo Brasil. Por isso, o jogador tem trabalhado com carga de treinos controlada, na parte interna da Academia de Futebolm centro de treinamento do Verdão.

Os jogadores do Palmeiras voltaram aos treinos na manhã deste domingo (11), após a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa na estreia do Paulistão , e dois jogadores receberam atenção especial por parte do clube. Trata-se do lateral-esquerdo Jefté e do atacante Vitor Roque, ambos lesionados.

A lesão de ambos os jogadores foi revelada por Abel Ferreira na coletiva após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa. Além de Jefté e Vitor Roque, o técnico revelou outros atletas lesionados, que devem entrar em forma com um pouco de atraso em comparação com os jogadores que estão aptos já nos primeiros jogos do ano.

“Em quatro ou cinco semanas (o elenco ficará pronto). Agora, o Jefté vai demorar mais tempo, pois teve uma lesão. Vitor Roque teve uma entorse no tornozelo no treino. Felipe Anderson está de fora. Paulinho está fora. (Flaco) López ficou gripado. Facundo teve problema físico no treino. Gostaria muito de dar respostas. Mas eu não consigo, com quatro dias de preparação”, disse o técnico quando questionado sobre o tempo necessário para colocar o elenco em forma.

Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Santos

Os demais jogadores do Palmeiras trabalharam normalmente neste domingo, com foco na preparação da equipe para o clássico diante do Santos, na segunda rodada do Paulistão. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na estreia do Paulistão fizeram trabalho de regeneração. O grupo fez trabalhos nas salas de musculação, recovery e neurociência da Academia de Futebol.

Os demais jogadores participaram de treino com exercícios de posicionamento e construção de jogadas. A comissão também organizou atividades voltadas para linhas de passe e dinâmica de jogo. O trabalho incluiu simulação de partida em espaço delimitado.