Nos acréscimos, Flamengo evita derrota para a Portuguesa na estreia do Carioca

Nos acréscimos, Flamengo evita derrota para a Portuguesa na estreia do CariocaGol de Iago aos 50 da etapa final define o empate em 1 a 1 no Raulino de Oliveira
O Flamengo, com seu time sub-20 o representando neste início da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, quase se deu mal neste domingo, 11/1. Em jogo que marcou a abertura da competição, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, recebeu a Portuguesa e empatou em 1 a 1. Mas no tremendo drama. Afinal, a Lusa saiu na frente com Rhuan,aos 12 da etapa final. E o Rubro-Negro só conseguiu empatar nos acréscimos,aos 50, com o zagueiro Iago. Assim, segue o jejum da Portuguesa, desde 1985 não vence o rival. No retrospecto, de acordo com a Fla Estatística, são 71 vitórias do Flamengo, seis empates e agora três vitórias da Lusinha. O Fla tem um ponto no Grupo B. Já a Portuguesa tem um ponto no Grupo A.
Este jogo foi antecipado da quinta rodada. Afinal, na data prevista, o Flamengo estará disputando a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no dia 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. O Rubro-Negro estará nesta disputa por ser o campeão brasileiro de 2025 e buscará o tetracampeonato, já que conquistou o título em 2020, 2021 e 2025 (e foi vice em 1991, 2022 e 2023). Por sua vez, o Timão participa por ser o campeão da Copa do Brasil. Buscará o bicampeonato, após o título conquistado em 1991.
O time sub-20 do Flamengo seguirá disputando a Taça GB e, nesta quarta-feira, enfrentará o Bangu, em Moça Bonita, às 21h30 (de Brasilia). Já o time principal, que se reapresenta nesta segunda-feira, iniciará nesta semana a pré-temporada. A Portuguesa volta a campo. Mas nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília) contra o Botafogo, no Luso Brasileiro.
Wallace Yan perde dois gols incríveis
O time sub-20 do Flamengo fez um bom primeiro tempo, apostando em jogadas individuais e avanços pelos flancos. Mesmo encarando um rival mais experiente e com sua equipe principal, ainda assim criou boas chances. Apenas não foi para o intervalo em vantagem por imperícia de seu jogador mais conhecido, Wallace Yan. O atacante teve duas chances claras, cara a cara com o goleiro Douglas Borges. Na primeira, recebeu de Guilherme Gomes livre na área, na marca do pênalti, e chutou raspando. Na outra, após cruzamento de Daniel Sales, de frente para o gol, finalizou mal e isolou. Além disso, teve também uma boa cabeçada do zagueiro Iago, defendida por Douglas Borges.
A Lusa, em alguns momentos, preocupava a defesa rubro-negra com Léo Muchacho. No entanto, a melhor chance foi uma cabeçada de Bruno Mota, de longe, quase na entrada da área, que raspou a trave esquerda do gol de Léo Nannetti.
Rhuan marca para a Portuguesa
No segundo tempo, o Flamengo teve mais dificuldades de chegar à área da Lusa. E, aos 12 minutos, saiu o primeiro gol do Carioca. Guilherme Santos recebeu pela esquerda e cruzou; a zaga não conseguiu cortar e Rhuan pegou de primeira, mandando para a rede. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento, porém o VAR confirmou a regularidade do lance. Portuguesa 1 a0.
Flamengo empata em cima da hora
Na frente do placar, a equipe da Ilha passou a jogar de forma mais cautelosa. Dessa forma, as alterações deixaram o time ainda mais defensivo.Assim, o Flamengo buscou o empate. Teve uma boa chance no chute de Alan Santos, aos 20 minutos, que passou rente à trave direita de Douglas Borges. Seguiu em cima. E conseguiu arrancar o empate com Iago, as 50 minutos. Wallace Yan cobrou falta para a área e o zagueiro, que faz muitos gols na base, subiu muito mais doque os rivais e, enfim, deixou tudo igual, Fim de jogo e 1 a 1 no placar.
FLAMENGO 1×1 PORTUGUESA
Campeonato Carioca – 5ª rodada (jogo adiantado)
Data: 11/1/2026
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
Público presente: 5.755
Público pagante: 4.911
Renda: R$ 174.485,00
Gols: Rhuan, 12’/2ºT (0-1);Iago, 50’/2ºT (1-1)
FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny Góes; Lucas Vieira (Kaio, 24’/2ºT), Pablo Lúcio (João Camargo, 36’/2ºT) e Guilherme Gomes; Joshua (David Viana, 36’/2ºT), Wallace Yan e Douglas Telles (Alan Santos, 11’/2ºT). Técnico: Bruno Pivetti.
PORTUGUESA: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; João Paulo (Albert, 18’/2ºT), Henrique Rocha (Leo Cruz, 24’/2ºT) e Bruno Mota (Romarinho, 43’/2ºT); Guilherme Silveira (Uelber, 18’/2ºT), Rhuan e Leo Muchacho (Anderson Rosa, 24’/2ºT). Técnico: Alex Nascif.
Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Júlio César Souza Gaudêncio (RJ)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Daniel Sales, Iago (FLA) João Paulo, Lucas Costa, Uelber, Leo Muchacho (POR)
