Noroeste x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h45

Duelo em Bauru coloca frente a frente dois times que sonham em alçar voos maiores no Paulistão. Quem vence? Noroeste ou Bragantino?
Em Bauru, às 18h15 (de Brasília), o Noroeste recebe o bom time do Bragantino em jogo pela primeira rodada do Paulistão. O duelo no estádio Alfredão será uma prévia de quais objetivos os times podem alcançar no Estadual, já que não se colocam entre os favoritos. O Noroeste é treinador por Guilherme Alves e mostra muitas caras novas. Já o Bragantino manteve a base de 2025 e o técnico Vagner Mancini vai escalar força máxima. 

Este jogo terá uma cobertura muito especial da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão bem antes, às 16h45 (de Brasília), com o comando da Jornada Esportiva a cargo de Diego Mazur.

Diego Mazur comanda a Jornada Esportiva e a narração. A cobertura deste Noroeste x Bragantino também terá os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de Rafael Almeida. Assim, que tal acessar este duelo clicando na arte acima a partir das 16h45 (de Brasília) para ficar por dentro de tudo o que rolará neste confronto?

