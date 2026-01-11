Neymar Jr. marca presença em Brasil x Peru pela Kings League Nations

Neymar Jr. marca presença em Brasil x Peru pela Kings League NationsCraque do Santos acompanhou de perto duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição
O confronto entre Brasil e Peru, válido pela última rodada da fase de grupos da Kings League Nations, contou com um espectador ilustre neste domingo (11/1). Neymar Jr., atacante do Santos, esteve nas arquibancadas para acompanhar mais um compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Além de torcedor assumido do formato idealizado por Gerard Piqué, ex-companheiro dos tempos de Barcelona, Neymar mantém uma relação direta com a competição. O camisa 10 também atua como um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a Kings League Brasil. Além disso, é uma das referências do projeto no país.
A presença do craque na Kings League Nations, no entanto, não é novidade. Na última quinta-feira (08/1), Neymar já havia comparecido à Trident Arena, em Guarulhos, para acompanhar de perto o duelo entre Brasil e Catar. Aliás, a partida terminou com vitória brasileira após uma virada eletrizante e inflamou o público presente.
Ídolo do futebol mundial e figura ativa no universo da Kings League, Neymar reforça o peso do evento. Além disso, aumenta a conexão cada vez maior entre o futebol tradicional e o novo formato que vem ganhando espaço e audiência ao redor do mundo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.