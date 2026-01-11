Neymar Jr. marca presença em Brasil x Peru pela Kings League Nations

Craque do Santos acompanhou de perto duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Brasil e Peru, válido pela última rodada da fase de grupos da Kings League Nations, contou com um espectador ilustre neste domingo (11/1). Neymar Jr., atacante do Santos, esteve nas arquibancadas para acompanhar mais um compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Além de torcedor assumido do formato idealizado por Gerard Piqué, ex-companheiro dos tempos de Barcelona, Neymar mantém uma relação direta com a competição. O camisa 10 também atua como um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a Kings League Brasil. Além disso, é uma das referências do projeto no país.