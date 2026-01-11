Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Mirassol fez bonito em 2025 e chegou até a Libertadores. Agora, com algumas baixas, encara o São Paulo na abertura do Paulistão
Um jogaço entre times da elite do Brasileirão agita a primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026. Times de Série A, Mirassol e São Paulo medem forças neste domingo,  às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião.

E a Voz do Esporte não poderia deixar de fazer uma supercobertura deste jogão. A cobertura começa às 19h (de Brasília), sob o comando e a narração do campeão do prêmio Acesp de melhor narrador, Cesar Tavares.

Cesar Tavares narra este duelo de alto nível. A Voz do Esporte ainda traz os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de André Bachá. Clique na arte acima a partir das 19h e acompanhe tudo deste Mirassol x São Paulo.

