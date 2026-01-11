Milan empata com a Fiorentina e desperdiça chance de se aproximar da liderança do Italiano

Milan empata com a Fiorentina e desperdiça chance de se aproximar da liderança do ItalianoRubro-Negro empata aos 45 minutos do segundo tempo e agora tem que secar a rival Inter de Milão. Viola segue na zona do rebaixamento
O Milan desperdiçou a chance de alcançar a Inter de Milão na liderança do Campeonato Italiano, ao empatar com a Fiorentina, por 1 a 1, no Artemio Franchi, em Florença. Os donos da casa abriram o placar com Comuzzo, mas Nkunku empatou nos minutos finais. Os dois gols saíram no segundo tempo.
Com o resultado, o Milan se manteve na vice-liderança do Italiano, com 40 pontos. No entanto, pode ser ultrapassado pelo Napoli, que tem 38 e enfrenta a líder Inter de Milão, que soma 42. O jogo é hoje, às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão. Já a Fiorentina segue na 18ª posição, dentro da zona do rebaixamento, com 14 pontos.
Como foi o primeiro tempo?
Buscando a liderança do Campeonato Italiano, o Milan começou o jogo em cima da Fiorentina, mesmo atuando fora de casa. No entanto, o mandante da partida se defendeu bem e conseguiu segurar o empate na primeira etapa.
Como foi o segundo tempo?
O jogo seguiu equilibrado, mas a Fiorentina conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. Comuzzo subiu mais que a zaga do Milan e conseguiu marcar, de cabeça, dentro da pequena área após cobrança de escanteio. A partir de então só deu Milan, que buscou incessantemente o empate. O Rubro-Negro desperdiçou algumas boas chances até Nkunku empatar. O atacante recebeu dentro da área e chutou forte, no canto, sem chance de defesa da De Gea.
A frustração do empate deu energia para a Fiorentina, que buscou a vitória nos acréscimos. Brescianini acertou o travessão após finalizar dentro da área. Na sequência, Moise Kean recebeu dentro da área e chutou, mas teve a bola defendida por Maignan, no que seria o gol da Viola.