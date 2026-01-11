Milan empata com a Fiorentina e desperdiça chance de se aproximar da liderança do Italiano

Rubro-Negro empata aos 45 minutos do segundo tempo e agora tem que secar a rival Inter de Milão. Viola segue na zona do rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Milan desperdiçou a chance de alcançar a Inter de Milão na liderança do Campeonato Italiano, ao empatar com a Fiorentina, por 1 a 1, no Artemio Franchi, em Florença. Os donos da casa abriram o placar com Comuzzo, mas Nkunku empatou nos minutos finais. Os dois gols saíram no segundo tempo. Com o resultado, o Milan se manteve na vice-liderança do Italiano, com 40 pontos. No entanto, pode ser ultrapassado pelo Napoli, que tem 38 e enfrenta a líder Inter de Milão, que soma 42. O jogo é hoje, às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão. Já a Fiorentina segue na 18ª posição, dentro da zona do rebaixamento, com 14 pontos.