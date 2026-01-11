Mercado da bola: veja as principais novidades deste domingo (11)

Fluminense desistiu de Savarino, do Botafogo. E Vasco anunciou o primeiro reforço da temporada / Crédito: Jogada 10

Em meio ao início dos estaduais do Brasil, o mercado da bola agitou o noticiário neste domingo (11). Entre os principais destaques do dia, o Vasco anunciou o seu primeiro reforço para 2026, enquanto o Fluminense não chegou a um acordo com Savarino, do Botafogo, e desistiu da negociação. Veja todos os destaques do Jogada10 abaixo! Vasco anuncia primeiro reforço de 2026 O Vasco anunciou oficialmente, neste domingo (11), a contratação do meia-atacante Johan Rojas. O jogador, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nos últimos dias, realizou exames médicos e assinou contrato. Ele pertence ao Monterrey, do México, e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.

Nascido em Medellín, Johan Rojas começou a carreira no La Equidad, da Colômbia. Após se destacar no futebol colombiano, Rojas acertou com o Monterrey, do México. Contudo, não teve muito espaço na equipe mexicana. Assim, no ano passado foi emprestado para Necaxa, também do México. Por lá, foram 30 partidas e dois gols marcados. Fluminense desiste de Savarino, do Botafogo A novela chegou ao fim. O Fluminense desistiu da contratação de Savarino, do Botafogo. O Tricolor tinha um acerto com o Alvinegro pela transferência, que envolvia uma compensação financeira e a ida em definitivo do volante Wallace Davi. Contudo, o clube não chegou a um acordo com o venezuelano e seus representantes e desistiu de seguir com a negociação. Com problemas financeiros, o Botafogo passa por uma reformulação para reduzir a folha salarial e aceitou negociar o seu camisa 10. Porém, Savarino deseja permanecer no clube. O Alvinegro, aliás, deixou a decisão nas mãos do jogador, que se reuniu com o Fluminense. Contudo, dificultou um possível acerto e optou por continuar em General Severiano. Fluminense oficializa saída de Manoel Chegou ao fim a trajetória de Manoel no Fluminense. Em nota oficial, o Tricolor confirmou a saída do zagueiro e desejou boa sorte na sequência da carreira. O jogador, de 35 anos, tinha contrato até 31 de dezembro de 2025, mas não estava nos planos do técnico Zubeldía e não chegou a um acordo pela renovação.

Contratado em 2021, Manoel defendeu o Fluminense em 118 jogos, marcou 10 gols e teve um aproveitamento de 57,3% com a camisa tricolor. O zagueiro conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). Ele, aliás, deixa o clube como um dos dez zagueiros com mais gols na história. Botafogo empresta Rwan Cruz O Botafogo acertou o empréstimo de Rwan Cruz ao Ludogorets, da Bulgária. Dessa forma, o atacante deixará o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e retornará ao clube em que foi destaque antes de chegar ao Glorioso, de acordo com o “ge”. O vínculo com os búlgaros será válido até o meio do ano, com opção de compra. A ideia, portanto, é tentar recuperar o investimento. Contratado no ano passado, Rwan Cruz custou 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Contudo, o centroavante não conseguiu se firmar no Botafogo e virou um “elefante branco” no elenco. Dessa forma, a diretoria decidiu negociá-lo para tentar recuperar o investimento (ou parte dele). Ao todo, foram dois gols em 14 jogos.

Internacional contrata ex-Vasco O Internacional oficializou neste domingo (11) a contratação de Paulinho Paula, ex-Vasco. Livre no mercado desde o final do ano passado, quando encerrou o vínculo com o Cruz-Maltino, o meio-campista assinou contrato com o Colorado por duas temporadas. O acordo, aliás, prevê uma cláusula automática de renovação, a depender de metas a serem cumpridas. Contratado pelo Vasco em julho de 2023, Paulinho Paula teve papel importante na luta contra o rebaixamento daquele ano. Entretanto, no ano passado o jogador sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficou afastado dos gramados durante praticamente toda a temporada. Assim, não conseguiu recuperar o espaço e não renovou o contrato. Wesley entra na mira de clubes europeus O Benfica ganhou concorrência na disputa por Wesley, ex-atacante do Corinthians. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol europeu, outros dois clubes demonstraram interesse no atacante brasileiro após o clube português apresentar uma primeira proposta ao Al-Nassr.