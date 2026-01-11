Melhor do mundo da Kings League, Lipão abre o jogo e sonha com bicampeonato

Em entrevista exclusiva ao J10, craque da Seleção abre o jogo, vê atual Nations mais difícil que 2025 e projeta novo título ao lado da família / Crédito: Jogada 10

Atual melhor jogador do mundo da Kings League, Lipão vive dias intensos defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo disputada no Brasil. Em entrevista exclusiva ao J10, o camisa 14 da Seleção falou sobre a experiência de jogar um Mundial em casa, revelou bastidores do vestiário, analisou a evolução do torneio em relação à edição da Itália e projetou o caminho do Brasil na competição. Com sinceridade, autocrítica e emoção, o jogador mostrou confiança no grupo e deixou claro que o foco é coletivo: levantar o troféu. Como está sendo jogar uma Copa do Mundo? Lipão destacou o papel fundamental da torcida brasileira, especialmente nos momentos mais difíceis. Além disso, reforçou como o fator casa tem sido decisivo para a reação da equipe dentro das partidas.

“Tá muito gostoso, tá muito bom você ver a torcida ao seu lado ali, incentivando. Eu acho que, eu até comentei com os meninos, se a gente estivesse jogando longe daqui, né, e perdendo o jogo dessa maneira, talvez a gente não poderia ter forças pra virar esse jogo. E com o apoio da torcida ali, incentivando o tempo todo, a cada bola que o Dedo tirava ali, cara, foi surreal, tá sendo surreal, tá sendo muito bacana.” Hino cantado pela torcida a capela O hino nacional entoado pela torcida se tornou um dos símbolos desta Copa do Mundo, algo que, segundo Lipão, mexe diretamente com o emocional dos jogadores. “É um momento mágico, é um momento que acho que todo mundo queria viver um dia, mostrar aquela oportunidade. É um momento que nos dá força ali. Me dá vontade de jogar. O Kelvin entra ali por primeiro, mas eu acredito que todo mundo já queria entrar no campo ali pra correr, porque é uma parada surreal. A música, o hino terminar no som e a capela continuar ali, todo mundo cantando. Arrepia bastante. Acredito que não só nós jogadores, mas todo mundo, acredito que você estava lá também, porque arrepia demais. Então é um sentimento diferente que faz a gente querer mais. Às vezes a gente pode estar passando essa impressão de que o time não quer e tal, não. A gente quer muito, a gente está tentando muito e espero que domingo as coisas possam ser mais tranquilas e diferentes.”

O que mudou do Mundial da Itália para o Mundial do Brasil Para Lipão, o crescimento global da Kings League tornou o Mundial muito mais equilibrado e imprevisível, assim, elevando o nível de dificuldade para todas as seleções. “Eu acho que a evolução. A evolução do jogo, a evolução do entendimento do jogo. Eu acho que a gente chegou lá na Itália com poucos times entendendo como funcionava a Kings, como jogava a Kings. E a gente, por ter esse entendimento, a gente acabou, a gente dando um passo à frente, a gente conseguiu aproveitar isso até a final e levar esse título.” “E hoje já é diferente. Hoje tem muitos times que estão entendendo o jogo. Você vê aí que tem equipes aí como, vou dar o exemplo do Catar, todo mundo esperava que o Brasil fosse atropelar e foi um jogo dessa forma. Estamos gravando dia 10 de janeiro aqui, até essa gravação, a Indonésia está invicta. Eu ia falar isso agora também. Eles ganharam os dois jogos no grupo deles, a Indonésia. Então, para você ver, não tem Kings League na Indonésia. Não tem. Então, para você ver a evolução da Kings League, eu acho que esse é um fator primordial para a diferença de 2025 para 2026.”

Jogar uma Copa do Mundo como melhor jogador do mundo Mesmo com o status de melhor do mundo, Lipão fez uma autocrítica sobre seu desempenho até aqui no Mundial. O craque sabe que ainda não rendeu o que pode e tenta resgatar aquele grande momento que viveu em 2025 “Cara, é uma pressão a mais, sendo sincero pra você. É uma pressão porque não foi algo que todo mundo concordou, né? Então você vê muita gente falando um monte de coisa e tal, e aí você fica ali meio que tentando provar, mas tentando jogar como um jogador melhor do mundo. E eu sei que eu não fui ainda esse jogador de 2025. Tudo o que eu fiz lá naquele ano pela Fúria, no Mundial de Seleção, no Mundial de Clubes, na Kings League Brasil.” “Então eu sei que eu posso mais, eu sei que eu estou devendo. E graças a Deus eu tenho essa autocrítica porque eu não estou acomodado. Eu espero, daqui do jogo contra o Peru pra frente, estar sendo melhor. Mas não como só eu, assim como todo grupo. Cara, também se não for pro meu individual tá aparecendo e eu estar sendo um jogador mais de grupo, eu vou ser porque eu acho que o pensamento principal vai ser o título. E não o destaque individual, assim como a gente conversou ontem na nossa reunião. A gente não tá aqui pra destacar ninguém individual do time. A gente tá aqui pra ser um grupo muito forte e conquistar esse campeonato no Brasil”.

Como foi o vestiário após o jogo contra a Espanha Favorito, o Brasil começou a Copa com um duro golpe ao perder para sua grande rival, Espanha, na estreia do torneio. Assim, o craque contou como foi o vestiário daquela partida e acredita que a Seleção errou muito durante todo o embate. “Cara, eu acho que o placar, aquele 7×3, ficou muito distante. Se fosse por uma derrota, fosse por um 6×5, o pessoal ia ficar mais de boa. Foi aquele gol duplo lá de pênalti, depois a gente joga um três no dado, nosso dado não foi bom. Mas o que a gente tirou dessa primeira rodada foi a questão mais ou menos da ansiedade, dos erros individuais. Eu acho que a ansiedade foi fazendo a gente errar individualmente, coisas que a gente não erra. Pô, coisa que eu não erro, que o Kelvin, o Leleti não erra, o Jeffinho não erra. E, como eu te falei, a gente tem muito a autocrítica de ver e saber que a gente não estava num momento bom” “E a gente tentou não levar essa ansiedade, não levar essa pressão pro segundo jogo. A gente, eu acho que ainda levou um pouquinho, mas, cara, não tem mais tempo pra isso, não tem mais tempo pra isso. A gente tem que deixar essa pressão de lado. Nesse jogo contra a Espanha, vai ter sido um clássico, tipo, estava sendo dito antes do jogo ser o maior jogo da Kings League. Então, a gente tá em casa, com o apoio da nossa torcida, a gente tem que ganhar desses caras e tal. Eu acho que essa pressão foi um dos fatores principais pra gente errar individualmente ali. Os caras são muito bons, o equilíbrio de jogo deles é muito bom. Então, eles estavam jogando, entre aspas, sem pressão nenhuma. Eles foram aproveitando as oportunidades melhor que a gente, foram errando menos e conseguiram vencer a partida.”