Manchester United perde para o Brighton e é eliminado da Copa da Inglaterra

Derrota em Old Trafford mantém crise dos Red Devils, que seguem sem vencer após saída do técnico Ruben Amorim
A crise continua em Old Trafford. O Manchester United foi derrotado pelo Brighton por 2 a 1 neste domingo (11), em casa, e acabou eliminado da Copa da Inglaterra, ainda na terceira fase. Ainda sob o comando do interino Darren Fletcher, os Red Devils até apresentaram um desempenho competitivo, mas não evitaram mais um resultado negativo. Gruda, destaque da partida, e o veterano atacante Welbeck marcaram os gols da equipe visitante, enquanto Sesko descontou na reta final.

Dessa maneira, o time segue sem vencer desde a demissão do técnico português Ruben Amorim.

O resultado marcou a primeira derrota dos Red Devils para o Brighton na história da Copa da Inglaterra, após oito confrontos entre as equipes na competição. Além disso, o Manchester United já havia sido eliminado anteriormente da Copa da Liga Inglesa nesta temporada.

Manchester United x Brighton

O Manchester United começou pressionando e criou boas chances logo no início, com finalizações perigosas de Dalot e Bruno Fernandes, ambas defendidas por Steele. Apesar do bom começo, quem abriu o placar foi o Brighton: aos 12 minutos, após jogada entre Kadioglu e Welbeck, Gruda aproveitou a sobra e marcou. Os visitantes ainda ameaçaram ampliar, mas foram para o intervalo em vantagem mínima.

No segundo tempo, o Brighton seguiu bem organizado e limitou as ações ofensivas do United, que tinha mais posse, mas pouca efetividade. Mesmo com mudanças de Darren Fletcher, o time voltou a falhar defensivamente, e Welbeck fez o segundo após passe de Gruda. Nos minutos finais, Sesko diminuiu de cabeça após escanteio cobrado por Bruno Fernandes, mas a expulsão de Shea Lacey e a falta de reação confirmaram a eliminação dos Red Devils.

