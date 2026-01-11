Manchester United perde para o Brighton e é eliminado da Copa da Inglaterra

Derrota em Old Trafford mantém crise dos Red Devils, que seguem sem vencer após saída do técnico Ruben Amorim / Crédito: Jogada 10

A crise continua em Old Trafford. O Manchester United foi derrotado pelo Brighton por 2 a 1 neste domingo (11), em casa, e acabou eliminado da Copa da Inglaterra, ainda na terceira fase. Ainda sob o comando do interino Darren Fletcher, os Red Devils até apresentaram um desempenho competitivo, mas não evitaram mais um resultado negativo. Gruda, destaque da partida, e o veterano atacante Welbeck marcaram os gols da equipe visitante, enquanto Sesko descontou na reta final. LEIA MAIS: West Ham vence o QPR na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Dessa maneira, o time segue sem vencer desde a demissão do técnico português Ruben Amorim. O resultado marcou a primeira derrota dos Red Devils para o Brighton na história da Copa da Inglaterra, após oito confrontos entre as equipes na competição. Além disso, o Manchester United já havia sido eliminado anteriormente da Copa da Liga Inglesa nesta temporada.