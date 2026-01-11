Luis Castro cita gramado ruim mas aprova atuação do Grêmio em estreia

Treinador aborda processo de ambientação a nova metodologia de trabalho, aproveitamento no Imortal, avaliação do elenco e reforços / Crédito: Jogada 10

O Grêmio convenceu em sua estreia no Campeonato Gaúcho e na temporada ao golear o Avenida por 4 a 0. O primeiro jogo sob o comando de Luis Castro deixou boa impressão e esperança de evolução gradativa de desempenho. Especialmente pelo crescimento da equipe na segunda etapa. Assim, para legitimar o progresso em seu curto trabalho no Imortal, o comandante português utilizou o rendimento positivo de sua equipe em um gramado com qualidade contestável do Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. “Observamos coisas muito boas. Uma equipe que da 623 passes em um campo destes, em muito mau estado, e consegue ter um acerto de 93%, só uma equipe que tem trabalhado muito bem consegue chegar aqui e ter essa performance”, pontuou o treinador.

Em seguida, o comandante ressaltou que pretende dar espaço aos jovens do Tricolor gaúcho e cumprir sua metodologia. Por sinal, se mostrou satisfeito com as atuações das promessas da base, que tiveram oportunidades contra o Avenida. “As oportunidades serão para todos. A qualidade não tem idade. Jogador novo é um jogador que pode estar tremendamente pronto para jogar. Gostei da adaptação deles, mas vão jogar na hora certa”, esclareceu Luís Castro. Aproveitamento da base Alguns jovens do Grêmio ganharam notoriedade como o meio-campista Tiaguinho e o atacante Roger. Isso porque ambos estrearam profissionalmente na vitória sobre o Avenida. Além da expectativa que se criou com o destaque que abresentaram na base.

O meia acumula convocações para diversas categorias inferiores da Seleção Brasileira. Já o atacante fez o seu primeiro jogo pelo time principal do Tricolor gaúcho com gol e assistência. Processo de adaptação no Grêmio De acordo com o técnico, a sua prioridade é que os jogadores consigam se ambientar a sua forma de trabalho e não estabeleceu um prazo para conclusão desse processo “Os jogadores entendem as ideias do treinador em diferentes tempos ao longo da pré-temporada. É uma questão de adaptação, em função do que foi a vida deles. O grupo pode assimilar tudo muito rápido, mas para alguns pode demorar mais”’ explicou o comandante.