Luciano desabafa após derrota do São Paulo e manda recado à torcida

“Eu vou ser sincero. A gente pede o apoio dos nossos torcedores. Assim como ano passado, acho que esse ano vai ser mais difícil. Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então eu só peço isso para o torcedor: não abandonar esse clube”, disparou o camisa 10 tricolor.

O atacante Luciano fez um desabafo na saída do campo, após a derrota do São Paulo para o Mirassol por 3 a 0 , na estreia das equipes pelo Paulistão 2026. O atacante afirmou que a atual temporada tem tudo para ser pior que a última e mandou um recado à torcida do Tricolor.

Na mesma entrevista, Luciano se negou a falar dos escândalos que envolvem a gestão do clube. O atacante optou por analisar a partida e afirmou que os erros que levaram ao placar de 3 a 0 são os mesmos da última temporada: “A nossa equipe não fez um bom jogo hoje. A gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado. A parte política eu vou deixar para outra pessoa falar. A gente tenta e faz de tudo para não interferir. Então, eu deixo essas questões para outras pessoas falarem”.

Luciano negou que tenha contato com a diretoria do São Paulo

Por fim, o atacante afirmou que, apesar do desabafo, ele não é o responsável por levar demandas do elenco à direção. Segundo Luciano, o A função no elenco é do goleiro Rafael: “Não, eu falo pouco com a diretoria. Essa parte agora é do capitão, que é o Rafael. E, às vezes, o Calleri também. Eu não falo muito com a diretoria”.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (15), às 21h45 (de Brasília), quando enfrenta o São Bernardo no Morumbis, pela segunda rodada do Paulistão.

