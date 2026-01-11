Liverpool x Barnsley: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool x Barnsley: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em Anfield, pela terceira fase da Copa da Inglaterra
As emoções da Copa da Inglaterra (FA Cup) estão de volta. O Liverpool recebe o Barnsley às 16h45 (de Brasília), no Anfield Road nesta segunda-feira (12), em duelo que marca a estreia dos Reds na terceira fase da competição mais antiga do futebol inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Liverpool
O Liverpool chega embalado para fazer sua estreia na Copa da Inglaterra e tenta dar fim a um jejum que já dura desde 2022, quando o clube foi campeão do torneio pela última vez.
Mesmo assim, a expectativa é que o técnico Arne Slot poupe seus principais jogadores e coloque uma equipe alternativa em campo. Ao mesmo tempo, a equipe segue sem poder contar com Endo, Isak, Leoni, Bradley e Ekitike, lesionados, enquanto Mohamed Salah está com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações.
Como chega o Barnsley
Por outro lado, o Barnsley disputa atualmente a terceira divisão do futebol inglês e chega como azarão para o jogo desta segunda-feira. No entanto, o time vai tentar surpreender os adversários em Anfield para buscar uma classificação histórica na Copa da Inglaterra.
Além disso, a equipe também chega embalada após eliminar York City e Peterborough United nas primeiras fases da competição.
LIVERPOOL X BARNSLEY
Segunda rodada da Copa da Inglaterra
Data e horário: segunda-feira, 12/01/2026, às 16h45 (de Brasília).
Local: Anfield, em Liverpool.
LIVERPOOL: Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Robertson e Kerkez; Jones e Nyoni; Frimpong, Wirtz e Ngumoha; Chiesa. Técnico: Arne Slot.
BARNSLEY: Cooper; Watson, Gevigney, Shepherd e Earl; Phillips e Connell; Fábio Jaló, Kelly e McGoldrick; Dunn. Técnico: Conor Hourihane.
Árbitro: Farai Hallam.
Auxiliares: Alistair Nelson e Hristo Karaivanov.
