Jogador do West Ham fica desacordado após forte choque em jogo da Copa da Inglaterra

Jogador do West Ham fica desacordado após forte choque em jogo da Copa da InglaterraMavropanos perde os sentidos em disputa aérea, recebe atendimento médico e deixa o campo de maca sob aplausos
A partida entre West Ham e Queens Park Rangers, pela Copa da Inglaterra, teve um momento de grande preocupação envolvendo o zagueiro Mavropanos neste domingo (11). Em uma disputa aérea na área, o defensor dos Hammers aparentou ser deslocado pelo goleiro Joe Walsh e, na queda, acabou batendo com força a cabeça no joelho de um jogador adversário, ficando desacordado por alguns instantes.
A gravidade do lance acabou sendo percebida rapidamente. O árbitro interrompeu o jogo de imediato, e a equipe médica entrou em campo para prestar atendimento. Mavropanos precisou de cuidados por vários minutos, foi imobilizado ainda no gramado e retirado de maca. Apesar do susto, o jogador recuperou a consciência antes de deixar o campo.
As duas torcidas aplaudiram a saída do zagueiro, em um gesto de apoio. Pablo Felipe, recém-contratado pelo West Ham, entrou em seu lugar.
Dinos Mavropanos is eventually lifted onto the stretcher, and he leaves the field to collective applause at the London Stadium pic.twitter.com/oSvrn1osJB
— West Ham Football (@westhamfootball) January 11, 2026
Após o ocorrido, o Queens Park Rangers também se manifestou nas redes sociais. Em uma atualização sobre a partida, o clube desejou pronta recuperação ao defensor grego, destacando o período de acréscimos causado pelo atendimento médico em campo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.