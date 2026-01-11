Jogador do West Ham fica desacordado após forte choque em jogo da Copa da Inglaterra

A partida entre West Ham e Queens Park Rangers, pela Copa da Inglaterra, teve um momento de grande preocupação envolvendo o zagueiro Mavropanos neste domingo (11). Em uma disputa aérea na área, o defensor dos Hammers aparentou ser deslocado pelo goleiro Joe Walsh e, na queda, acabou batendo com força a cabeça no joelho de um jogador adversário, ficando desacordado por alguns instantes.

A gravidade do lance acabou sendo percebida rapidamente. O árbitro interrompeu o jogo de imediato, e a equipe médica entrou em campo para prestar atendimento. Mavropanos precisou de cuidados por vários minutos, foi imobilizado ainda no gramado e retirado de maca. Apesar do susto, o jogador recuperou a consciência antes de deixar o campo.