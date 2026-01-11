Itália mantém 100%, se classifica e elimina Argélia da Kings League Nations

Itália mantém 100%, se classifica e elimina Argélia da Kings League NationsColombo brilha com um hat-trick e italianos avançam direto para as quartas de final da competição
A Itália manteve o 100% de aproveitamento e venceu a Argélia por 7 a 4 neste domingo (11/1), na Trident Arena, pela última rodada da fase de grupos da Kings League Nations. O grande nome foi Colombo, que anotou um hat-trick durante o dado e garantiu mais um triunfo italiano. Já os argelinos deram adeus a competição com a derrota.
Argélia sonha, mas…
Precisando vencer par forçar um novo shootout triplo na competição, a Argélia começou em cima e abriu o placar aos dois minutos, com Bencherif. A Itália empatou cinco minutos depois com o seu craque e artilheiro Perrotti, em uma linda cobrança de falta. Na reta final do primeiro tempo, os argelinos voltaram para a liderança do placar com Ahmed Kadi. No gol dobro, os italianos pressionaram, mas não conseguiram vazar a defesa adversária e os africanos foram para o intervalo vencendo por 2 a 1.
Itália vence e avança na Kings League Nations
Já o dado, que definiu um 2×2, nos entregou muito gols e um show de dois jogadores. Afinal, El Moutaqqi marcou duas vezes para a Argélia, mas a Itália contou com Colombo, que anotou um hat-trick em dois minutos. Ao final do período do dado, o confronto apontava um empate em 4 a 4. Com todos os atletas de volta, Perrotti apareceu de novo para colocar os italianos na frente. Na sequência, as duas seleções perderam seus pênaltis do presidente e aumentaram a tensão dentro da quadra. Na reta final, o camisa 10 marcou de pênalti e os europeus foram para o Matchball vencendo por 6 a 4.
Já no Matchball, a Argélia até tentou, mas a Itália encerrou a partida com Alessandro di Dio. Assim, os europeus se classificaram na primeira posição de seu grupo, enquanto os africanos estão eliminados da competição.
