Itália mantém 100%, se classifica e elimina Argélia da Kings League Nations

Colombo brilha com um hat-trick e italianos avançam direto para as quartas de final da competição / Crédito: Jogada 10

A Itália manteve o 100% de aproveitamento e venceu a Argélia por 7 a 4 neste domingo (11/1), na Trident Arena, pela última rodada da fase de grupos da Kings League Nations. O grande nome foi Colombo, que anotou um hat-trick durante o dado e garantiu mais um triunfo italiano. Já os argelinos deram adeus a competição com a derrota. Argélia sonha, mas… Precisando vencer par forçar um novo shootout triplo na competição, a Argélia começou em cima e abriu o placar aos dois minutos, com Bencherif. A Itália empatou cinco minutos depois com o seu craque e artilheiro Perrotti, em uma linda cobrança de falta. Na reta final do primeiro tempo, os argelinos voltaram para a liderança do placar com Ahmed Kadi. No gol dobro, os italianos pressionaram, mas não conseguiram vazar a defesa adversária e os africanos foram para o intervalo vencendo por 2 a 1.