Internacional x Novo Hamburgo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Confira a Jornada Esportiva da Voz do Esporte para este jogo que marca a estreia do Colorado no Gauchão 2026

O Internacional estreará no Gauchão de 2026 em jogo contra o Novo Hamburgo, neste domingo (11/01), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio. O duelo vale pela primera rodada. O Colorado está no Grupo A da competição e não deve ter dificuldades para avançar de fase, mesmo com o time alternativo, já que dos seis times, quatro se classificam.

A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 16h30 (de Brasília). O comando e a narração são de Ricardo Froede.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com as reportagens de David Silva e os comentários de Eduardo Gimenez. Clique na arte acima a partir das 16h30 e acompanhe a estreia do Colorado contra um tradicional adversário, o Novo Hamburgo, com a transmissão da Voz do Esporte.

