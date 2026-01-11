Internacional aposta nos jovens e vira sobre Novo Hamburgo em estreia no Gauchão

Internacional aposta nos jovens e vira sobre Novo Hamburgo em estreia no GauchãoColorado mostra poder de reação na etapa final e, com o apoio da torcida no Beira-Rio, garante o triunfo por 2 a 1 em seus domínios
Sem grandes contratações para empolgar a torcida, o Internacional iniciou o Gauchão apostando em seus jovens talentos — aqueles que, no futuro, podem encher o Beira-Rio. E já na estreia, neste domingo (11), contra o Novo Hamburgo, eles mostraram força: vitória por 2 a 1, de virada, com o gol decisivo marcado por Diego Coser nos minutos finais.
Alisson acertou uma bicicleta espetacular e abriu o placar para o Anilado. O Colorado, pouco criativo na primeira etapa, só conseguiu reagir com um gol contra. A virada, porém, veio no apagar das luzes, quando Coser aproveitou passe de Ronaldo e bateu firme para garantir os três pontos.
Primeira etapa de dificuldades
A equipe alternativa do Inter, recheada de estreantes como o ganês Benjamin, João Bezerra (apenas 16 anos) e Allex, sofreu para se impor. O gerente executivo Fabinho chegou a descer ao gramado no intervalo para incentivar os garotos, já que das arquibancadas o apoio era tímido. A melhor chance colorada antes do intervalo foi um chute de Benjamin de fora da área, sem direção. O peso da reconstrução após a luta contra o rebaixamento ficou evidente: os jovens tentavam, mas careciam de suporte dos mais experientes, que atuavam em funções defensivas. Logo aos 2 minutos, Anthoni evitou o primeiro gol com uma defesa difícil em cabeçada de Alisson. Pouco depois, o atacante do Novo Hamburgo acertou a bicicleta que abriu o marcador e silenciou o Beira-Rio.
Reação no segundo tempo
Com a vantagem, o Novo Hamburgo recuou e deu espaço ao Inter. Os colorados aceitaram o convite, mas esbarraram na força física da defesa adversária. O empate surgiu em lance fortuito: Alisson avançou pela esquerda, cruzou, e João Marcos desviou contra o próprio gol, deixando tudo igual. O Anilado ainda tentou responder, exigindo nova defesa de Anthoni. Mas quando o empate parecia definitivo, brilhou a juventude colorada. Diego Coser recebeu na entrada da área e, em chute cruzado, decretou a virada.
Próximos passos
Pela segunda rodada, o Internacional volta a campo na quinta-feira (15), quando visita o Monsoon no Estádio Francisco Novelletto, o Passo D’Areia, às 19h (de Brasília). No mesmo horário, porém um dia antes, na quarta, o Novo Hamburgo recebe o Juventude, no Estádio do Vale.
INTERNACIONAL 2X1 NOVO HAMBURGO
Campeonato Gaúcho – 1ª rodada
Data: 11/1/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 12.924 (11.400 pagantes)
Renda: R$ 244.685,00
Gols: Allison, 7’/1ºT (0-1); João Marcus, contra, 15’/2ºT (1-1); Diego Coser, 40’/2ºT (2-1)
INTERNACIONAL: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Ronaldo, Benjamin Arhin (Pedro Kauã, 47’/2ºT), Allex (Yago Noal, 34’/2ºT) e Gustavo Prado (Diego Coser, 21’/2ºT); Raykkonen (João Victor, intervalo) e João Bezerra (Leandro Kauã, 21’/2ºT). Técnico: Pablo Fernandez.
NOVO HAMBURGO: Omar; Muriel, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral (João Castro, 44’/2ºT), Carlos Maia (Jhonata, 37’/2ºT) e Allison; Henrique Ávila (Leandro, 18’/2ºT; depois, (Ghíven, 45’/2ºT), Luam Parede e Marcos Vinícius (Vinícius Kiss, 18’/2ºT). Técnico: Rogério Zimmermann.
Árbitro: Elias da Silva Elyseu
Assistentes: Maira Mastella Moreira e Daniel Gomes Fraga
VAR: Douglas Schwengber da Silva
Cartões amarelos: Ronaldo (INT); Carlos Maia (NHA)
