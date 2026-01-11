Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Interino reconhece pane inicial, mas destaca reação dos jovens em virada do Internacional

Pablo Fernandez afirma que definição da escalação contra o Monsoon dependerá de reunião com o departamento de futebol
A garotada do Internacional mostrou força para reagir após um início conturbado e conquistou a vitória por 2 a 1 de virada sobre o Novo Hamburgo, neste domingo (11/1), no Beira-Rio. Sob o comando interino do auxiliar Pablo Fernandez, o Colorado transformou os erros iniciais em aprendizado e saiu de campo com três pontos na estreia pelo Gauchão.

O treinador destacou a postura da equipe, que mesmo sem grande entrosamento ou preparação, soube competir e buscar o resultado. Para Pablo Fernandez, a evolução após o intervalo foi determinante e justificou a virada. Segundo o interino, o desempenho no segundo tempo mostrou que o resultado foi merecido e que os garotos têm condições de sustentar a caminhada no estadual.

“Nos primeiros 15 minutos sofremos com a falta de jogo. Estreia na temporada. Foram 12 sessões de treino. É normal. Vamos evoluir jogo a jogo. Nos ajustamos e controlamos o jogo. Criamos chances e empurramos o adversário para o gol deles. Melhoramos no segundo tempo”, afirmou.

Internacional pode manter rodagem aos jovens

Pablo Fernandez destacou que parte dos jovens já havia tido experiências com o elenco profissional durante a última temporada, participando de alguns treinamentos. Segundo o interino, o desempenho atual passará por análise minuciosa e, a partir dessa avaliação, o departamento de futebol decidirá de que forma a equipe será aproveitada na próxima partida.

“Vamos jogo a jogo. Amanhã )segunda-feira) treinamos. Veremos a capacidade de cada atleta, como responderão. Depois veremos quem joga quinta. Não queremos correr o risco de lesionar alguém”, concluiu.

