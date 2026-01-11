Interino reconhece pane inicial, mas destaca reação dos jovens em virada do Internacional

Pablo Fernandez afirma que definição da escalação contra o Monsoon dependerá de reunião com o departamento de futebol / Crédito: Jogada 10

A garotada do Internacional mostrou força para reagir após um início conturbado e conquistou a vitória por 2 a 1 de virada sobre o Novo Hamburgo, neste domingo (11/1), no Beira-Rio. Sob o comando interino do auxiliar Pablo Fernandez, o Colorado transformou os erros iniciais em aprendizado e saiu de campo com três pontos na estreia pelo Gauchão. O treinador destacou a postura da equipe, que mesmo sem grande entrosamento ou preparação, soube competir e buscar o resultado. Para Pablo Fernandez, a evolução após o intervalo foi determinante e justificou a virada. Segundo o interino, o desempenho no segundo tempo mostrou que o resultado foi merecido e que os garotos têm condições de sustentar a caminhada no estadual.