Holanda vence Marrocos e seguem com esperança na Kings League Nations

Ambas as seleções aguardam o resultado de Chile e Colômbia para saber se seguem na competição ou estão eliminados / Crédito: Jogada 10

A Holanda, jogando sua vida, na competição, conseguiu uma virada espetacular diante de Marrocos e venceu por 6 a 5, neste domingo (11/1), na Trident Arena, pela última rodada da fase de grupos da Kings League Nations. Agora, ambas as seleções aguardam o jogo entre Chile e Colômbia para saber o seu futuro na competição. Marrocos sai na frente O primeiro tempo começou animado. Com os dois times precisando da vitória, Ikeshita abriu o placar para a Holanda ainda no escalonado, mas Louah deixou tudo igual. Contudo, após um início de gols, a partida ganhou momentos de tensão, com as duas equipes perdendo muitas oportunidades. As redes foram balançar novamente apenas no gol dobro. Rektout marcou e colocou Marrocos na frente e com vantagem, indo para o intervalo vencendo por 3 a 1.