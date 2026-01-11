Holanda vence Marrocos e seguem com esperança na Kings League Nations

Holanda vence Marrocos e seguem com esperança na Kings League NationsAmbas as seleções aguardam o resultado de Chile e Colômbia para saber se seguem na competição ou estão eliminados
A Holanda, jogando sua vida, na competição, conseguiu uma virada espetacular diante de Marrocos e venceu por 6 a 5, neste domingo (11/1), na Trident Arena, pela última rodada da fase de grupos da Kings League Nations. Agora, ambas as seleções aguardam o jogo entre Chile e Colômbia para saber o seu futuro na competição.
Marrocos sai na frente
O primeiro tempo começou animado. Com os dois times precisando da vitória, Ikeshita abriu o placar para a Holanda ainda no escalonado, mas Louah deixou tudo igual. Contudo, após um início de gols, a partida ganhou momentos de tensão, com as duas equipes perdendo muitas oportunidades. As redes foram balançar novamente apenas no gol dobro. Rektout marcou e colocou Marrocos na frente e com vantagem, indo para o intervalo vencendo por 3 a 1.
Holanda consegue virada espetacular na Kings League Nations
Na volta do embate, o dado definiu um 3×3. A Holanda descontou com Telli, mas Reguia e Jaadi abriram uma vantagem de 5 a 2 para Marrocos. Com todos os jogadores de volta, Ismall Bouhalhoul, de pênalti e Wolters descontaram para a Laranja Mecânica, que conseguiu diminuir o prejuízo para um gol e ir com mais esperanças para o Matchball.
Contudo, no Matchball, uma reviravolta inacreditável aconteceu. Boudouni empatou após linda jogada e um petardo sem chance para o goleiro adversário. Depois, a Holanda conseguiu a virada após o Marrocos errar no ataque e deixar o gol livre para Ikeshita marcar o sexto e último tento da partida.
Como fica a situação das seleções na Kings League Nations
Agora, Marrocos e Holanda aguardam o próximo jogo para saber o seu futuro. Caso a Colômbia vença, ambas as seleções estão eliminadas. Contudo, se o Chile sair vitorioso, teremos um shootout triplo entre colombianos, marroquinos e holandeses.