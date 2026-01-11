Grêmio x Atlético-BA (Copinha): Onde assistir

Nesta segunda-feira, 12/1, em Santa Fé do Sul, o Grêmio enfrenta o Atlético de Alagoinhas-BA pela segunda fase da Copinha SP. O jogo será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Evandro de Paula, e tem o Grêmio como favorito. Mas o Atlético espera surpreender neste duelo: quem vencer segue vivo, e quem perder estará eliminado.

Onde assistir

O canal Xsports transmite o jogo a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como chegam Grêmio e Atlético-BA

O Grêmio terminou em primeiro lugar no Grupo 2, com os mesmos sete pontos do também classificado Votuporanguense. O técnico Fernando Garcia trabalhou intensamente o time nos últimos dias para definir a melhor formação. É provável que o atacante Harley, que ficou de fora na estreia e voltou como reserva na rodada passada contra o Votuporanguense, entre como titular. Zortea e João Borne, dois dos principais jogadores da equipe, também estão confirmados.

O Atlético de Alagoinhas fez uma primeira fase muito boa, terminando em segundo lugar no Grupo 1, com os mesmos sete pontos da Chapecoense. Mas perdeu a liderança no saldo de gols. Na última rodada da fase de grupos, venceu o Volta Redonda por 3 a 2, e, por isso, entra motivado para este jogo. O técnico Reinaldo Fagiundes não terá o atacante Raykan, que se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Voltaço. Mas seu reserva, João Paulo, se saiu bem, marcou gol e segue como titular. Há também a possibilidade de Deivyss, que marcou o gol da vitória sobre o Voltaço aos 53 minutos da etapa final, ganhar uma chance entre os titulares.