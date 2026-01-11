Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense desiste de Savarino, do Botafogo

Fluminense desiste de Savarino, do Botafogo

Tricolor não chegou a um acordo contratual com o jogador e seus representantes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense desistiu da contratação de Savarino, do Botafogo. O Tricolor tinha um acerto com o Alvinegro pela transferência, que envolvia uma compensação financeira e a ida em definitivo do volante Wallace Davi. Contudo, o clube não chegou a um acordo com o venezuelano e seus representantes e desistiu de seguir com a negociação.

Com problemas financeiros, o Botafogo passa por uma reformulação para reduzir a folha salarial. Em meio a isso, a entrada de dinheiro através de negociações ajudariam a derrubar o transfer ban da Fifa por causa da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Dessa forma, o Alvinegro aceitou negociar o seu camisa 10, que tem um dos maiores vencimentos.

Por um lado, o Botafogo sabe que a saída de Savarino para o Fluminense não seria aprovada pela torcida. Entretanto, considerava como um movimento necessário para o futuro. Do lado, o Tricolor tinha interesse no meia venezuelano, que chegaria para atuar pelo lado que, hoje, é ocupado por Serna. Além disso, poderia jogar junto com Lucho Acosta. Mas não houve acordo.

Savarino chegou ao Botafogo em 2024. Na época, o Alvinegro pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$13 milhões) pela contratação junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Desde então, o jogador se tornou um dos protagonistas do time, sendo peça importante na dobradinha do Brasileirão e Libertadores, em 2024. Ao todo, soma 103 jogos, 20 gols e 19 assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar