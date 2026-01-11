Fluminense desiste de Savarino, do Botafogo

Fluminense desiste de Savarino, do BotafogoTricolor não chegou a um acordo contratual com o jogador e seus representantes
O Fluminense desistiu da contratação de Savarino, do Botafogo. O Tricolor tinha um acerto com o Alvinegro pela transferência, que envolvia uma compensação financeira e a ida em definitivo do volante Wallace Davi. Contudo, o clube não chegou a um acordo com o venezuelano e seus representantes e desistiu de seguir com a negociação.
Com problemas financeiros, o Botafogo passa por uma reformulação para reduzir a folha salarial. Em meio a isso, a entrada de dinheiro através de negociações ajudariam a derrubar o transfer ban da Fifa por causa da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Dessa forma, o Alvinegro aceitou negociar o seu camisa 10, que tem um dos maiores vencimentos.
Por um lado, o Botafogo sabe que a saída de Savarino para o Fluminense não seria aprovada pela torcida. Entretanto, considerava como um movimento necessário para o futuro. Do lado, o Tricolor tinha interesse no meia venezuelano, que chegaria para atuar pelo lado que, hoje, é ocupado por Serna. Além disso, poderia jogar junto com Lucho Acosta. Mas não houve acordo.
Savarino chegou ao Botafogo em 2024. Na época, o Alvinegro pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$13 milhões) pela contratação junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Desde então, o jogador se tornou um dos protagonistas do time, sendo peça importante na dobradinha do Brasileirão e Libertadores, em 2024. Ao todo, soma 103 jogos, 20 gols e 19 assistências.
