Fluminense desiste de Savarino, do Botafogo

O Fluminense desistiu da contratação de Savarino, do Botafogo. O Tricolor tinha um acerto com o Alvinegro pela transferência, que envolvia uma compensação financeira e a ida em definitivo do volante Wallace Davi. Contudo, o clube não chegou a um acordo com o venezuelano e seus representantes e desistiu de seguir com a negociação. Com problemas financeiros, o Botafogo passa por uma reformulação para reduzir a folha salarial. Em meio a isso, a entrada de dinheiro através de negociações ajudariam a derrubar o transfer ban da Fifa por causa da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Dessa forma, o Alvinegro aceitou negociar o seu camisa 10, que tem um dos maiores vencimentos.