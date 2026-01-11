Fluminense confirma a saída do zagueiro Manoel

Chegou ao fim a trajetória de Manoel no Fluminense. Em nota oficial, o Tricolor confirmou a saída do zagueiro e desejou boa sorte na sequência da carreira. O jogador, de 35 anos, tinha contrato até 31 de dezembro de 2025, mas não estava nos planos do técnico Zubeldía e não chegou a um acordo pela renovação.

“Manoel vestiu a Armadura do Fluminense em todos os sentidos. Entendeu o que é ser um Guerreiro e fazer parte da Família Fluminense. Ao fim de seu contrato, Manoel deixa o Fluminense com o título da Conmebol Libertadores, da Conmebol Recopa e dois Cariocas. Desejamos ao zagueiro boa sorte na sequência da carreira. Obrigado”, publicou.