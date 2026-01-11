Fluminense confirma a saída do zagueiro Manoel

Fluminense confirma a saída do zagueiro ManoelJogador tinha contrato até 31 de dezembro de 2025 e não renovou
Chegou ao fim a trajetória de Manoel no Fluminense. Em nota oficial, o Tricolor confirmou a saída do zagueiro e desejou boa sorte na sequência da carreira. O jogador, de 35 anos, tinha contrato até 31 de dezembro de 2025, mas não estava nos planos do técnico Zubeldía e não chegou a um acordo pela renovação.
“Manoel vestiu a Armadura do Fluminense em todos os sentidos. Entendeu o que é ser um Guerreiro e fazer parte da Família Fluminense. Ao fim de seu contrato, Manoel deixa o Fluminense com o título da Conmebol Libertadores, da Conmebol Recopa e dois Cariocas. Desejamos ao zagueiro boa sorte na sequência da carreira. Obrigado”, publicou.
Contratado em 2021, Manoel defendeu o Fluminense em 118 jogos, marcou 10 gols e teve um aproveitamento de 57,3% com a camisa tricolor. O zagueiro conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). Ele, aliás, deixa o clube como um dos dez zagueiros com mais gols na história.
Manoel viveu o melhor período pelo Fluminense em 2022, quando disputou 51 jogos, fez sete gols e deu duas assistências. Contudo, no ano seguinte testou positivo para a substância “ostarina” em um exame antidoping da Conmebol. Assim, recebeu uma suspensão preventiva, em maio, seguido de uma pena de oito meses, em outubro. Como já havia cumprido parte da pena, voltou aos gramados em fevereiro de 2024.
