Flamengo x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O Flamengo entra em campo para enfrentar a Portuguesa, no primeiro jogo do Cariocão-2026. Trata-se de um duelo adiantado da quinta rodada da Taça Guanabara. Será às 18h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Isso ocorre por causa de, na data prevista para a partida, o Flamengo decisidráa Supercopa do Brasil com o Corinthians.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a transmissão deste jogo a partir das 16h30 (de Brasília). O esquenta estará com Eduardo Rizatti, que também a estará na narração.

A Jornada esportiva desde Fla x Lusa na Voz do Esporte tem também as os comentários de Kelvin Lucas e os comentários de Vanderlei Lima. Assim a partir das 16h30, clique na arte acima e não deixe de acompanhar Flamengo x Portuguesa.

