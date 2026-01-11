Everson vê mágoa da torcida e lamenta tropeço em estreia no Mineiro

Atlético empatou com o Betim por 1 a 1, neste domingo (11), na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

O Atlético decepcionou na estreia no Campeonato Mineiro e aumentou a tensão na crise do início da temporada. Após o empate do Galo com o Betim por 1 a 1, neste domingo (11), na Arena MRV, pela primeira rodada, o goleiro Everson admitiu a dificuldade com a falta de ritmo e reconheceu uma mágoa da torcida por causa dos desempenhos recentes. “O primeiro jogo da temporada é sempre difícil. Sabíamos que seria difícil, o Betim manteve a base do ano passado, quando fez uma boa campanha e ficou em terceiro lugar. Sabemos que a torcida está magoada por causa dos últimos anos e ficou um pouco de resquício. Entendemos o lado do torcedor, mas sabemos que podemos reverter isso trabalhando”, disse Everson.