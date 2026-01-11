Everson vê mágoa da torcida e lamenta tropeço em estreia no Mineiro

Everson vê mágoa da torcida e lamenta tropeço em estreia no MineiroAtlético empatou com o Betim por 1 a 1, neste domingo (11), na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro
O Atlético decepcionou na estreia no Campeonato Mineiro e aumentou a tensão na crise do início da temporada. Após o empate do Galo com o Betim por 1 a 1, neste domingo (11), na Arena MRV, pela primeira rodada, o goleiro Everson admitiu a dificuldade com a falta de ritmo e reconheceu uma mágoa da torcida por causa dos desempenhos recentes.
“O primeiro jogo da temporada é sempre difícil. Sabíamos que seria difícil, o Betim manteve a base do ano passado, quando fez uma boa campanha e ficou em terceiro lugar. Sabemos que a torcida está magoada por causa dos últimos anos e ficou um pouco de resquício. Entendemos o lado do torcedor, mas sabemos que podemos reverter isso trabalhando”, disse Everson.
Na última semana, o Atlético viveu uma semana turbulenta. Afinal, o futuro de Hulk movimentou o noticiário e gerou insatisfação entre a torcida. Nem mesmo a chegada de reforços diminuíram a tensão. O camisa 7 teve o nome vinculado ao Fluminense, mas, a princípio, vai cumprir o contrato. Contudo, na véspera da estreia, os torcedores protestaram e cobraram explicações na Cidade do Galo.
Com o empate, o Atlético somou apenas um ponto em sua estreia e está empatado com Uberlândia e URT, que também empataram. O líder do Grupo A é o Democrata, que venceu o Itabirito. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), contra o North, em Montes Claros.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.