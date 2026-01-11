Endrick rechaça volta ao futebol brasileiro: “Quero seguir na Europa”

Emprestado pelo Real Madrid, atacante brasileiro pode fazer neste domingo (11) sua estreia com a camisa do Lyon, da França

Em entrevista ao jornal ‘Estado de S. Paulo‘, Endrick disse que, apesar de não ter se adaptado no Real, ele não pensa, portanto, em voltar ao Brasil tão cedo.

Relacionado para o jogo deste domingo contra o Lille, pelo Campeonato Francês, o atacante Endrick, de 19 anos, tem chances de fazer sua primeira partida oficial pelo Lyon e abrir uma nova página na carreira. Emprestado pelo Real Madrid até o meio do ano, o jogador tem previsão contratual de atuar como titular em pelo menos 25 partidas, condição considerada fundamental, inclusive, para acelerar sua adaptação e recuperar ritmo competitivo.

“Eu tenho de dar o meu melhor, sempre, em qualquer lugar, e foi isso que sempre fiz e vou fazer. Quero seguir na Europa, jogando as principais competições, as principais ligas e copas”, disse.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante foi vendido ao Real Madrid por 35 milhões de euros fixos, além de bônus por desempenho. Porém, ele não se adaptou e não teve muitas chances com Xabi Alonso. Assim, com menos espaço, o jogador foi emprestado para garantir sequência e visibilidade, especialmente em ano de Copa do Mundo.

“Ir para a Copa do Mundo é o sonho de todo jogador de alto nível. Ninguém sabe quantas vai jogar. Eu sonho em jogar e também em ganhar uma, mas estou mesmo focado é no que o Lyon precisa para fazer essa temporada ser inesquecível”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.