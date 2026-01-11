Endrick manda bem e marca em estreia pelo Lyon, que vence Lille pela Copa da França

Endrick manda bem e marca em estreia pelo Lyon, que vence Lille pela Copa da FrançaAntes de fazer o segundo gol de sua equipe, atacante brasileiro já havia carimbado a trave após investida pelo lado direito no primeiro tempo
Não poderia ter sido melhor a estreia de Endrick pelo Lyon. Neste domingo (11), a equipe derrotou por 2 a 1 o Lille fora de casa pela segunda rodada da Copa da França. O atacante brasileiro anotou o segundo gol do time dirigido por Paulo Fonseca na reta final da primeira etapa no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille.
Foi, aliás, a terceira vez que ele balança a rede em uma estreia. Afinal, também deixou o dele nas vezes em que debutou pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira, quando fez o tento do triunfo sobre a Inglaterra em Wembley.
Além do gol, Endrick teve atuação de destaque com boas arrancadas em velocidade pelo lado direito. Antes de balançar a rede, ele já havia carimbado a trave após investida pela direita. Substituído aos 25’do segundo tempo, totalizou, portanto, 70 minutos em campo.
O jogo
O confronto iniciou em ritmo frenético: logo aos 44 segundos, o Lyon abriu o placar. Descamps, goleiro da equipe, lançou a bola com um chutão para o ataque. Bodart, arqueiro do Lille, saiu da área para tentar afastar o perigo, mas ao permitir o quique da bola, foi surpreendido pela velocidade do atacante Afonso Moreira, que tocou de forma leve por cima do defensor e mandou para o fundo da rede
O Lille deixou tudo igual aos 27 minutos, quando Félix Correia foi à linha de fundo pelo lado direito e cruzou. Descamps fez defesa parcial, Haraldsson arrematou sobre um defensor no rebote e, na sequência, cruzou para Ngoy marcar.
Titular, Endrick precisou de 41 minutos para balançar a rede pela primeira vez com a camisa do novo clube. Em jogada de Afonso Moreira, que fez cruzamento para a área, Tolisso desviou para a segunda trave, e o brasileiro chutou rasteiro no canto para recolocar o Lyon em vantagem na partida.
Anunciado como reforço do Lyon no fim de dezembro, o camisa 9 não esteve à disposição do treinador português no jogo frente ao Monaco, no último dia 3, pela Ligue 1, visto que o clube não conseguiu registrá-lo a tempo de ir a campo. Este, portanto, foi o seu quarto jogo na temporada 2025/2026 do futebol europeu.
A performance de destaque de Endrick reforça a tentativa do brasileiro de mostrar serviço de olho na próxima convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.
