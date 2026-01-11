Dorival rasga elogios a Bidon e faz apelo por permanência no Corinthians

“Se estão de olho nele, é com merecimento. Por aquilo que ele produziu ano passado e vem fazendo novamente. Espero que ele continue assim. O jogador demonstra maturidade a partir do momento que ele encontra uma regularidade na carreira”, iniciou o técnico. Na sequência, Dorival fez uma análise sobre as principais características do jogador, que segundo o próprio, era visto como um volante pela imprensa e pela torcida.

Dorival Júnior rasgou elogios ao meia Breno Bidon, em coletiva após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre a Ponte Preta . Questionado sobre um suposto interesse de outros clubes no jogador, em especial o Flamengo, o técnico valorizou a evolução do atleta e afirmou que “se há interesse, é com merecimento”.

“É um jogador que tem liberdade de movimentos. Eu falava para vocês: eu nunca vi o Bidon como um segundo volante, como todos pontuavam. Para mim, ele sempre foi um meia. E com liberdade, ele chega (ao ataque). Ele sabe fazer gols, tem troca de passes na frente da área, ele ‘pifa’ um companheiro (colocar em condições de gol). Ele tem coisas muito positivas, tanto defensivas quanto ofensivas”, concluiu o técnico.

Dorival quer a permanência de Bidon

Após os elogios, entretanto, Dorival fez um apelo pela permanência do meio-campista no Corinthians. O técnico destacou que Bidon, de apenas 20 anos, ainda está em processo de formação: “Acho que ele vem vivendo um momento muito bom, ainda tem possibilidade de crescimento grande. Ele está em um processo ainda de formação, encontrando a sua melhor condição”.

“Ele é um jogador muito importante. Eu sou sincero com vocês: não gostaria de perder nenhum jogador. Até porque, só agora que eu vou começar a ganhar alguns deles. E ter esse equilíbrio, para podermos ter um bom elenco ao longo do ano. Esse é o nosso grande desafio”, concluiu.

Breno Bidon defende foi revelado pelo Corinthians e venceu a Copinha de 2024 pelo clube. O meio-campista atua pelos profissionais desde 2023. Ao todo, o jogador vestiu a camisa do Timão em 101 jogos, com dois gols marcados, três assistências e dois títulos conquistados: o Paulistão e a Copa do Brasil, ambos de 2025.