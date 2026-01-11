Dorival aprova estreia do Corinthians e revela mudança tática que garantiu a vitória

“Eu fico feliz por ser uma primeira partida, com todos os comportamentos (táticos) respeitados. A equipe criando como criou, buscando gol a todo momento, acho que foi importante para a gente”, iniciou o técnico que prosseguiu: “Acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro, gerando volume em cima do adversário. É isso o que queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho. Foi importante, mas é apenas uma vitória no primeiro jogo (da temporada). Muita coisa tem para ser melhorada daqui para frente”.

O técnico Dorival Júnior aprovou a estreia do Corinthians no Paulistão, com vitória por 3 a 0 diante da Ponte Preta , na Neo Química Arena. Segundo o treinador, a equipe executou tudo o que foi treinado nos poucos dias de pré-temporada.

O técnico ainda analisou uma mudança tática que fez no intervalo do jogo, quando as equipes empatavam por 0 a 0. Dorival inverteiu as posições de Charles e Carrillo no meio-campo, recuando o peruano para auxiliar na saída de bola. Na visão do treinador, essa simples troca deixou a criação do Timão mais fluida e abriu o caminho para a vitória com placar elástico.

“Nós tivemos uma saída de bola mais dinâmica. O Charles começou a infiltrar um pouco mais, com isso nós provocamos um distanciamento dos dois volantes deles e pudemos aproveitar em muitos momentos. Tivemos uns 10 ou 12 escanteios mais ou menos, acho que muito em razão do trabalho de infiltração feito. Nós não buscamos apenas os movimentos de aproximação com o homem da bola, mas acima de tudo o ataque à profundidade. Isso fez com que nós tivéssemos volume”, analisou o técnico.

Dorival elogia importância de laterais no jogo do Corinthians

Ainda sobre o estilo de jogo do Timão, Dorival destacou a importância dos laterais da equipe, Matheuzinho e Matheus Bidu. Ambos participaram das principais jogadas de ataque do Corinthians, criadas em sua maioria pelas beiradas do campo. O técnico destacou que o uso dos atletas como “válvula de escape”, na verdade, é uma adaptação do trabalho à forma como o elenco alvinegro foi montado, com muitos jogadores de meio-campo.

“Nossa equipe foi montada para jogar por dentro, então tento explorar de alguma forma os flancos. Às vezes fazemos saídas com quatro homens, outras vezes com três homens, para que a gente dê liberdade a eles. Acho que usamos isso ao longo de todo o processo (de trabalho). Em alguns jogos tivemos sucesso, em outros não tanto. Mas, de modo geral, talvez seja o que temos de melhor desde a nossa chegada.