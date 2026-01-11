Cruzeiro x Meia Noite (Copinha): Onde assistir

Jogo em Patrocínio Paulista vale pela 2ª fase. É´vencer ou dar adeus à competição. Raposa é favorita, Mas Meia Noite eliminou o Coxa / Crédito: Jogada 10

No fim da manhã desta segunda-feira, 12/1, às 11h (de Brasília), o Cruzeiro enfrentará o Meia Noite. Será na casa do rival, o Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista. Trata-se de um duelo pela segunda fase da Copinha São Paulo.

Onde assistir O canal Xports transmite a partir das 11h (de Brasília). Como estão Cruzeiro e Meia Noite O Cruzeiro fez campanha 100% na fase de grupos, terminando em primeiro no Grupo 13, com 9 pontos, vencendo Francana, Barra-SC e Esporte de Patos-PB. Para o jogo desta manhã, o técnico Mairon César mantém a base que venceu a Francana por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos. Um dos destaques é o zagueiro João Cervi, que marcou o gol da vitória. A Raposa está com um time formado por vários jogadores Sub-17. Mas já recebeu a informação de que, caso avance às fases decisivas, muitos jogadores da base que estão com o time A, como Kenji, poderão reforçar a equipe na Copinha. Porém, mesmo sem esses possíveis reforços, o time vai a campo no jogo desta manhã como favorito.