Cruzeiro x Meia Noite (Copinha): Onde assistir

Cruzeiro x Meia Noite (Copinha): Onde assistirJogo em Patrocínio Paulista vale pela 2ª fase. É´vencer ou dar adeus à competição. Raposa é favorita, Mas Meia Noite eliminou o Coxa
No fim da manhã desta segunda-feira, 12/1, às 11h (de Brasília), o Cruzeiro enfrentará o Meia Noite. Será na casa do rival, o Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista. Trata-se de um duelo pela segunda fase da Copinha São Paulo.
Onde assistir
O canal Xports transmite a partir das 11h (de Brasília).
Como estão Cruzeiro e Meia Noite
O Cruzeiro fez campanha 100% na fase de grupos, terminando em primeiro no Grupo 13, com 9 pontos, vencendo Francana, Barra-SC e Esporte de Patos-PB. Para o jogo desta manhã, o técnico Mairon César mantém a base que venceu a Francana por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos. Um dos destaques é o zagueiro João Cervi, que marcou o gol da vitória.
A Raposa está com um time formado por vários jogadores Sub-17. Mas já recebeu a informação de que, caso avance às fases decisivas, muitos jogadores da base que estão com o time A, como Kenji, poderão reforçar a equipe na Copinha. Porém, mesmo sem esses possíveis reforços, o time vai a campo no jogo desta manhã como favorito.
O Meia Noite surpreendeu ao terminar em segundo lugar no Grupo 14, disputado em Patrocínio Paulista. O time terminou em segundo lugar com 4 pontos (a Ponte ficou em primeiro, com 9) e garantiu a vaga ao vencer o Coritiba por 2 a 0. Foi surpreendente porque o Coritiba vinha de uma vitória de 9 a 0 sobre o Real-RR, enquanto o Meia Noite apenas empatou em 0 a 0 no jogo de abertura da competição.
Para tentar eliminar mais um grande do futebol brasileiro, o técnico Francis Campos aposta em um bom trabalho defensivo e no faro de gol de Marcos Vinícius, que marcou os dois gols da equipe contra o Coritiba.
