Corinthians x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Clássico histórico agita a primeira rodada do Paulistão. Christian Rafael está na narração.

Um duelo entre dois times históricos do estado agita a rodada de abertura do Paulistão. Neste domingo, o atual campeão paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians recebe a Ponte Preta, campeã da Série C de 2025, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília).

A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo a partir das 14h30. A Jornada Esportiva tem Christian Rafael no comando e na narração.

Além de Christian Rafael na narração, a Jornada Esportiva da Voz ainda conta com os comentários de Diego Martin e as reportagens de Guto Ablas. Clique na arte acima a partir das 14h30 (de Brasília) confira este tradicionalíssimo clássico paulista