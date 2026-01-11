Corinthians x Guarani, pela segunda fase da Copinha: onde assistir

Corinthians x Guarani, pela segunda fase da Copinha: onde assistirTimão é o maior campeão do torneio, com 11 títulos, e vice-campeão da última edição
O Corinthians enfrenta o Guarani na segunda-feira (12), às 21h20 (de Brasília), pela segunda fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, localizada no Centro-Oeste de São Paulo. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o vencedor de XV de Jaú x Athletic Club.
Onde assistir Corinthians x Guarani
A partida entre Corinthians e Guarani terá transmissão da CazéTV no YouTube.
Como chega o Corinthians
O Timão chega à segunda fase da Copinha invicto, com duas vitórias (1 a 0 sobre o Trindade e 3 a 2 contra o XV de Jaú) e um empate (0 a 0 diante do Luverdense). Graças a estes resultados, a equipe terminou a primeira fase do torneio na primeira posição do Grupo 8. Vale destacar que, neste duelo, o Alvinegro segue jogando na cidade-sede da sua chave na primeira fase da competição.
Vale lembrar que o Corinthians é o maior campeão da Copinha, com 11 títulos. O clube também é o atual vice-campeão da competição (foi derrotado por 3 a 2 para o rival São Paulo na última edição).
Como chega o Guarani
O Guarani terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo 7 e, pelo cruzamento previsto no regulamento da competição, enfrenta o líder do Grupo 8. O Bugre terminou a fase de grupos da competição com duas vitórias (3 a 0 sobre a Assissense e 4 a 0 contra o Naviraiense) e uma derrota (1 a 0 contra o Athletic Club).
Veja a programação completa e onde assistir aos jogos da segunda fase da Copinha
- 11h – Cruzeiro x Meia-Noite-SP (Xsports)
- 14h45 – Botafogo-SP x Vasco (Xsports)
- 15h – Bahia x Atlético-PI (CazéTV)
- 15h15 – Grêmio x Atlético-BA (Xsports)
- 17h30 – Santos x Cuiabá (CazéTV)
- 18h – América-MG x Inter de Limeira (canal do Paulistão no YouTube)
- 18h30 – Goiás x Mirassol (canal do Paulistão no YouTube)
- 18h45 – Athletico-PR x Ceará (Xsports)
- 19h – Grêmio Prudente x Osasco Sporting (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Chapecoense x Votuporanguense (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Guanabara City-GO x Tuna Luso (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Ferroviária x Real Brasília (canal do Paulistão no YouTube)
- 20h – Athletic-MG x XV de Jaú (canal do Paulistão no YouTube)
- 20h30 – Ponte Preta x Francana (canal do Paulistão no YouTube)
- 21h – Sport x América-RN (Xsports)
- 21h20 – Corinthians x Guarani (CazéTV)