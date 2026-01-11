Corinthians x Guarani, pela segunda fase da Copinha: onde assistir

O Corinthians enfrenta o Guarani na segunda-feira (12), às 21h20 (de Brasília), pela segunda fase da Copinha 2026 . O jogo acontecerá no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, localizada no Centro-Oeste de São Paulo. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o vencedor de XV de Jaú x Athletic Club.

Como chega o Corinthians

O Timão chega à segunda fase da Copinha invicto, com duas vitórias (1 a 0 sobre o Trindade e 3 a 2 contra o XV de Jaú) e um empate (0 a 0 diante do Luverdense). Graças a estes resultados, a equipe terminou a primeira fase do torneio na primeira posição do Grupo 8. Vale destacar que, neste duelo, o Alvinegro segue jogando na cidade-sede da sua chave na primeira fase da competição.

Vale lembrar que o Corinthians é o maior campeão da Copinha, com 11 títulos. O clube também é o atual vice-campeão da competição (foi derrotado por 3 a 2 para o rival São Paulo na última edição).

Como chega o Guarani

O Guarani terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo 7 e, pelo cruzamento previsto no regulamento da competição, enfrenta o líder do Grupo 8. O Bugre terminou a fase de grupos da competição com duas vitórias (3 a 0 sobre a Assissense e 4 a 0 contra o Naviraiense) e uma derrota (1 a 0 contra o Athletic Club).

