Copinha: Palmeiras atropela o Remo e avança com 100% de aproveitamento

Copinha: Palmeiras atropela o Remo e avança com 100% de aproveitamentoVerdão vence por 3 a 0 e confirma a liderança do Grupo 27. Na próxima fase enfrenta o Vitória, enquanto o clube paraense está eliminado
O Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu sem dificuldade o Remo, por 3 a 0, pela terceira e última rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols, todos no segundo tempo, foram marcados por Juliano, Juan Gabriel e Sorriso, em partida que foi disputada na Arena Barueri.
Com o resultado, o Palmeiras se classificou em primeiro do grupo, com 100% de aproveitamento. Na próxima fase vai enfrentar o Vitória, terça-feira, em Barueri. O horário ainda não foi divulgado. Já o Remo está eliminado da Copinha. O clube paraense precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar. O segundo lugar ficou com o Monte Roraima.
Como foi o primeiro tempo?
O Palmeiras foi melhor desde os primeiros minutos. No entanto, a posse de bola não se traduziu em grandes chances. A melhor oportunidade foi de Felipe Teresa, que finalizou de fora da área com perigo.
Como foi o segundo tempo?
Com a entrada dos titulares Sorriso e Eduardo Conceição, que começaram no banco, o Palmeiras passou a ser mais perigoso. Logo aos 8 minutos Juliano abriu o placar. Aos 16, Juan Gabriel ampliou. O Remo respondeu, mas parou no goleiro Aranha e na trave. Melhor para o Verdão, que selou a vitória com Sorriso, que invadiu a área e soltou a bomba para fazer o terceiro.
