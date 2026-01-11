Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copinha: Palmeiras atropela o Remo e avança com 100% de aproveitamento

Verdão vence por 3 a 0 e confirma a liderança do Grupo 27. Na próxima fase enfrenta o Vitória, enquanto o clube paraense está eliminado
O Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu sem dificuldade o Remo, por 3 a 0, pela terceira e última rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols, todos no segundo tempo, foram marcados por Juliano, Juan Gabriel e Sorriso, em partida que foi disputada na Arena Barueri.

Com o resultado, o Palmeiras se classificou em primeiro do grupo, com 100% de aproveitamento. Na próxima fase vai enfrentar o Vitória, terça-feira, em Barueri. O horário ainda não foi divulgado. Já o Remo está eliminado da Copinha. O clube paraense precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar. O segundo lugar ficou com o Monte Roraima.

LEIA MAIS: Abel Ferreira retoma discursos do passado após estreia do Palmeiras: “Orgulho ferido”

Como foi o primeiro tempo?

O Palmeiras foi melhor desde os primeiros minutos. No entanto, a posse de bola não se traduziu em grandes chances. A melhor oportunidade foi de Felipe Teresa, que finalizou de fora da área com perigo.

Como foi o segundo tempo?

Com a entrada dos titulares Sorriso e Eduardo Conceição, que começaram no banco, o Palmeiras passou a ser mais perigoso. Logo aos 8 minutos Juliano abriu o placar. Aos 16, Juan Gabriel ampliou. O Remo respondeu, mas parou no goleiro Aranha e na trave. Melhor para o Verdão, que selou a vitória com Sorriso, que invadiu a área e soltou a bomba para fazer o terceiro.

