Copinha: Palmeiras atropela o Remo e avança com 100% de aproveitamento

Verdão vence por 3 a 0 e confirma a liderança do Grupo 27. Na próxima fase enfrenta o Vitória, enquanto o clube paraense está eliminado

O Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu sem dificuldade o Remo, por 3 a 0, pela terceira e última rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols, todos no segundo tempo, foram marcados por Juliano, Juan Gabriel e Sorriso, em partida que foi disputada na Arena Barueri.

Com o resultado, o Palmeiras se classificou em primeiro do grupo, com 100% de aproveitamento. Na próxima fase vai enfrentar o Vitória, terça-feira, em Barueri. O horário ainda não foi divulgado. Já o Remo está eliminado da Copinha. O clube paraense precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar. O segundo lugar ficou com o Monte Roraima.