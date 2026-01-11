Classificado, Fluminense derrota o Sfera e mantém 100% na Copinha

Moleques de Xerém, mesmo com time misto, vencem por 2 a 1 e agora vão enfrentar o Referência-SP

Mesmo atuando com um time misto, o Fluminense não deu chances para o Sfera-SP e venceu por 2 a 1 na rodada final da fase de grupos da Copinha, neste domingo, em Santana do Parnaíba (SP). Os tricolores, que ficaram com a liderança absoluta do Grupo 32 com nove pontos, com uma campanha 100%, vão enfrentar na próxima fase o Referência-SP.

O Fluminense não deixou o adversário respirar e abriu o marcador antes mesmo do primeiro minuto. William Lopes, aos 47 segundos do primeiro tempo, aproveitou um erro incrível da defesa paulista e chutou da entrada da área para fazer 1 a 0.