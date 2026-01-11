Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Classificado, Fluminense derrota o Sfera e mantém 100% na Copinha

Classificado, Fluminense derrota o Sfera e mantém 100% na Copinha

Moleques de Xerém, mesmo com time misto, vencem por 2 a 1 e agora vão enfrentar o Referência-SP
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo atuando com um time misto, o Fluminense não deu chances para o Sfera-SP e venceu por 2 a 1 na rodada final da fase de grupos da Copinha, neste domingo, em Santana do Parnaíba (SP). Os tricolores, que ficaram com a liderança absoluta do Grupo 32 com nove pontos, com uma campanha 100%, vão enfrentar na próxima fase o Referência-SP.

O Fluminense não deixou o adversário respirar e abriu o marcador antes mesmo do primeiro minuto. William Lopes, aos 47 segundos do primeiro tempo, aproveitou um erro incrível da defesa paulista e chutou da entrada da área para fazer 1 a 0.

Porém, o Fluminense relaxou e deixou o Sfera crescer no jogo. Aos 31 minutos, Borba acertou um belo chute da entrada da área e empatou. Aos 44, no entanto, Isaac Gabriel sofreu pênalti após bela jogada individual. Ele mesmo cobrou e fez o segundo do Flu.

No segundo tempo, o ritmo de jogo caiu um pouco por causa do forte calor. O Sfera se mandou de forma desordenada ao ataque, mas não ofereceu riscos. Já o Fluminense apostou nos contra-ataques, mas pecou muito na hora do passe final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar