Chile vence Colômbia e avança para as quartas de final da Kings League Nations

Chile vence Colômbia e avança para as quartas de final da Kings League NationsChilenos seguem fazendo grande campanha no torneio, vencem atual vice-campeã e avança na competição
O Chile segue surpreendendo e venceu novamente na Kings League Nations. Desta vez a vítima foi a atual vice-campeã do mundo, Colômbia. Após empate em 5 a 5, o embate foi para os shootouts e os chilenos levaram a melhor. Assim, a ”Roja” avançou para as quartas de final, enquanto os colombianos vão disputar um shootout triplo com Marrocos e Holanda.
O Chile começou avassalador, mas com um personagem inesperado com estrela. Afinal, com menos de dois minutos, a seleção chilena vencia por 3 a 0, com os três gols marcados pelo seu goleiro Matías Herrera. A Colômbia conseguiu descontar no escalonado com Palacios e Guti e deixou o embate em aberto. Pedro Canales ainda perdeu seu pênalti do presidente para os chilenos, mas a equipe ”Roja” foi para o intervalo vencendo por 3 a 2.
Precisando da vitória para se classificar, a Colômbia voltou mais incisiva e empatou o jogo com Loaiza. O Chile voltou a passar na frente Araya, mas os colombianos viraram o jogo rapidamente com Angellot e Palacios. O jogo seguiu muito nervoso e caminhava com uma vantagem para os ”cafeteiros”, mas os chilenos conseguiram buscar o empate no último minuto do tempo regulamentar. Assim, a partida foi para os shootouts.
Já nas disputas de shootouts, o Chile levou a melhor, vencendo por 2 a 1. Assim, os chilenos avançaram direto para as quartas de final e jogou a Colômbia para disputar uma vaga no shootout triplo com Holanda e Marrocos.
