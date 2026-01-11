Brasil goleia o Peru e se classifica na Kings League Nations

A postura agressiva apareceu logo no início. Afinal, aos 37 segundos, Leleti aproveitou a pressão alta e abriu o placar, dando tranquilidade à equipe. Aos quatro minutos, após roubar a bola no campo defensivo, o Brasil acelerou em contra-ataque rápido, e Lipão finalizou com precisão para ampliar a vantagem.

Sob os olhos de Neymar e com a obrigação de vencer para não dar adeus à Copa do Mundo da Kings League, a Seleção Brasileira respondeu à altura neste domingo (11/1), na Trident Arena. Atuando com intensidade desde os primeiros segundos, o Brasil venceu o Peru por 6 a 1, construiu o resultado ainda no primeiro tempo e manteve vivas as chances de classificação no torneio.

Pouco depois, aos seis minutos, o Brasil acionou o pênalti do presidente. Luqueta assumiu a responsabilidade, bateu forte e marcou o terceiro gol. Assim, o domínio seguiu absoluto e, aos sete minutos, Kelvin recebeu um passe preciso de Matheus Dedo e fez o quarto. O Peru, aliás, só conseguiu reagir aos 15 minutos, quando utilizou o seu pênalti do presidente, convertido por Descalzo, diminuindo o placar.

Brasil classificado na Kings League Nations

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira administrou o resultado, controlou o ritmo da partida e seguiu criando oportunidades. Aos 12 minutos, Lipão voltou a brilhar ao tabelar no ataque e tirar do goleiro, marcando o quinto gol brasileiro. Já nos minutos finais, com a regra do matchball em vigor, o Brasil confirmou a goleada aos 19 minutos. Em mais um contra-ataque bem executado, Matheus Dedo fechou o placar em 6 a 1.

O confronto era decisivo para o Brasil, que havia sido derrotado pela Espanha na estreia e conquistado uma vitória dramática sobre o Catar na segunda rodada. Um novo tropeço significaria eliminação precoce. Com uma atuação sólida, principalmente no primeiro tempo, a equipe afastou a pressão, construiu vantagem cedo e conduziu o jogo sem sustos.

Agora, a Seleção Brasileira segue na disputa e entra em quadra nesta segunda-feira para a “Last Chance”, repescagem que vale vaga nas quartas de final, ainda com adversário a ser definido. A Espanha, com 100% de aproveitamento, avançou diretamente como líder do grupo.