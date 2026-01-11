Botafogo-SP x Vasco (Copinha): onde assistir

Após se classificar com uma campanha abaixo do esperado, o Vasco tenta deixar para trás a má impressão da fase de grupos e inicia o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, o Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, nesta segunda-feira (12), às 14h45 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, em Brodowski, no interior de São Paulo.

Como chegam Vasco e Botafogo-SP

Classificado em segundo lugar no Grupo 12, o Vasco decepcionou na fase de grupos. O Cruz-Maltino estreou com vitória sobre o Velo Clube-SP e deixou uma boa impressão inicial, mas a derrota para o Guanabara City por 3 a 1 deixou dúvidas. Nem mesmo a vitória de virada sobre o I9 na última rodada trouxe tranquilidade.

Para o jogo contra o Botafogo-SP, o técnico Matheus Curupós pode ter um desfalque importante. Afinal, o atacante Bruno Lopes, artilheiro da equipe, deixou o último jogo com uma lesão e ainda é dúvida. Dessa forma, o treinador aguardará até o último instante para definir o ataque. Além disso, o ponta Juninho também deve continuar fora.

Do outro lado, o Botafogo-SP teve 100% de aproveitamento na fase de grupos. O time paulista venceu os três jogos, liderou o Grupo 11 e chega com moral para a partida. Na campanha até aqui, venceu Santa Cruz e Bandeirante por 3 a 1, além do Tuna Luso por 1 a 0. Dessa forma, os donos da casa buscam surpreender o primeiro time grande pelo caminho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.