Botafogo encaminha empréstimo de dois atacantes ao América-MG

Matías Segovia e Yarlen serão cedidos ao clube mineiro até o final da Série B. Jogadores também foram emprestados no ano passado
Fora dos planos do Botafogo para 2026, Matías Segóvia e Yarlen serão emprestados ao América-MG, que disputará a Série B neste ano. Segovinha, como é conhecido pela torcida, conseguiu destaque em 2023 e ganhou até música. No entanto, não manteve as atuações.

O paraguaio vai para o seu terceiro empréstimo. Antes defendeu o Molenbeek, da Bélgica, e o Al-Ain, dos Emirados Árabes. No ano passado, Matías Segóvia voltou ao clube belga e agora terá mais uma chance para mostrar seu futebol no Brasil, atuando pelo América-MG.

Já Yarlen é revelado pelo Botafogo, mas não teve muitas oportunidades pelo Glorioso. No ano passado, defendeu o Tondela, de Portugal. O Glorioso queria manter o jogador na Europa, porém não houve interesse dos clubes que o atacante foi oferecido.

