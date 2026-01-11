Bayern massacra o Wolfsburg no Campeonato Alemão: 8 a 1

O Bayern de Munique massacrou o Wolfsburg neste domingo, 11/1, na Allianz Arena. Jogando em casa diante de um rival que luta para sair da zona de rebaixamento, goleou impiedosamente por 8 a 1. Olise teve uma atuação de gala. Fez dois gols e deu passe para um, além de ótimas jogadas, iniciando lances de outros dois gols. Mas não foi apenas o francês que mandou bem. O colombiano Luis Díaz fez dois gols. Raphael Guerreiro, Kane e Fischer, contra, completaram o placar. Para o Wolfsburg, marcou Pejcinovic.

O Bayern, assim, disparou ainda mais na frente. Lidera com 44 pontos, 11 a mais do que o Borussia Dortmund, que empatou na rodada e vê o maior rival ainda mais afastado. O Wolfsburg tem 15 pontos, em 14º lugar, se aproximando perigosamente da zona de degola.

Como foi a goleada do Bayern

O curioso foi que, depois de ver o Bayern dominar e sair na frente com um gol contra de Fischer, aos 4 minutos, e Luis Díaz quase ampliar aos oito, o Wolfsburg equilibrou o jogo. Assim, empatou num bom lance coletivo que terminou com Pejcinovic deixando tudo igual aos 12 e quase virou aos 22. Contudo, depois disso só deu Bayern e Olise. O atacante, pela direita, cruzou na medida para o gol de cabeça de Luis Díaz.

Veio a segunda etapa e um massacre do Bayern. Assim, fez gols como bem entendia. Olise marcou um golaço aos quatro minutos, cortando da direita para o meio passando por três marcadores e chutando da entrada da área. Aos sete, Olise cruzou e Jens marcou contra. Aos 22, Kane entrou livre, mas serviu Raphael Guerreiro, que tocou para o gol vazio: 5 a 1. No minuto seguinte, Kane, de fora da área, marcou seu 20º gol na Bundesliga (é o artilheiro com o dobro de gols do segundo colocado). Mas um tempinho e Olise fez mais um, o sétimo do time. No fim, quase sem querer, Goretzka fechou a surra em 8 a 1.

Jogos da 16ª rodada do Alemão

Sexta-feira (9/1)

Entracht Frankfurt 3×3 Borussia Dortmund

Sábado (10/1)

Heidenheim 2×2 Colonia

Werder Bremen x Hoffenheim (adiado por nevasca)

St Pauli x RB Leipzig (adiado por nevasca)

Freiburg 2×1 Hamburgo

Union Berlin 2×2 Mainz05

Leverkusen 1×4 Sturgart

Domingo (11/1)

Borussia M’Gladbacj 4×0 Augsburg

Bayern 8×1 Wolfsburg