Atlético-MG x Betim, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Este jogo marca o início dos trabalhos do Galo no Campeonato Mineiro. Hepta à vista?

Após uma temporada abaixo do esperado, que terminou com a luta para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético estreia em 2026. O Galo recebe o Betim neste domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo ganhou os últimos seis estaduais e sonha com o hepta.

A Voz do Esporte fará a transmissão deste jogo a partir das 16h30 (de Brasília). O comando e a narração estão a cargo de Gabriel Belmonte

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com as reportagens de Ian Gali e os comentários de Rafaella Carolina. Para não perder nada deste jogo clique arte acima a partir das 16h30

