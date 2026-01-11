Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético divulga novo uniforme produzido pelo Nike

A camisa foi inspirada no título brasileiro de 1971. Segundo uniforme será divulgado apenas em março, no aniversário do clube
O Atlético divulgou na manhã deste domingo o seu novo uniforme para a temporada de 2026. Produzido pela Nike, nova fornecedora de material esportivo do clube, a camisa tem como inspiração o título brasileiro de 1971. O ídolo Dadá Maravilha, ex-atacante do Galo, foi o protagonista do vídeo de divulgação.

LEIA MAIS: Atlético tem falhas na defesa, perde para o Audax e a liderança na Copinha

A estreia do novo uniforme do Atlético será neste domingo, às 18h (de Brasília), contra o Betim, na Arena MRV. O jogo marca o início da temporada para o Galo. Já o segundo uniforme será lançado apenas no dia 25 de março, aniversário de 118 anos do clube. Até lá, o Galo usará um uniforme alternativo, como tem acontecido com o time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A Nike iniciou a parceria com o Atlético neste ano. O contrato é válido até 2029. Antes, o Galo tinha como fornecedora a Adidas, que produziu os uniformes do clube por 3 anos e meio.

Desde então, a doideira pelo Galo vive nas cabeças de milhões de brasileiros.

Inspired by 1971.

55 years ago Dada Maravilha’s header won the title for @atletico.

The… pic.twitter.com/iWKMpbloJT

— Atlético (@Atletico) January 11, 2026

