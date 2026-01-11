Atlético divulga novo uniforme produzido pelo Nike

A camisa foi inspirada no título brasileiro de 1971. Segundo uniforme será divulgado apenas em março, no aniversário do clube

O Atlético divulgou na manhã deste domingo o seu novo uniforme para a temporada de 2026. Produzido pela Nike, nova fornecedora de material esportivo do clube, a camisa tem como inspiração o título brasileiro de 1971. O ídolo Dadá Maravilha, ex-atacante do Galo, foi o protagonista do vídeo de divulgação.

A estreia do novo uniforme do Atlético será neste domingo, às 18h (de Brasília), contra o Betim, na Arena MRV. O jogo marca o início da temporada para o Galo. Já o segundo uniforme será lançado apenas no dia 25 de março, aniversário de 118 anos do clube. Até lá, o Galo usará um uniforme alternativo, como tem acontecido com o time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A Nike iniciou a parceria com o Atlético neste ano. O contrato é válido até 2029. Antes, o Galo tinha como fornecedora a Adidas, que produziu os uniformes do clube por 3 anos e meio.