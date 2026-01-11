Atlético divulga novo uniforme produzido pelo Nike

Atlético divulga novo uniforme produzido pelo NikeA camisa foi inspirada no título brasileiro de 1971. Segundo uniforme será divulgado apenas em março, no aniversário do clube
O Atlético divulgou na manhã deste domingo o seu novo uniforme para a temporada de 2026. Produzido pela Nike, nova fornecedora de material esportivo do clube, a camisa tem como inspiração o título brasileiro de 1971. O ídolo Dadá Maravilha, ex-atacante do Galo, foi o protagonista do vídeo de divulgação.
A estreia do novo uniforme do Atlético será neste domingo, às 18h (de Brasília), contra o Betim, na Arena MRV. O jogo marca o início da temporada para o Galo. Já o segundo uniforme será lançado apenas no dia 25 de março, aniversário de 118 anos do clube. Até lá, o Galo usará um uniforme alternativo, como tem acontecido com o time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A Nike iniciou a parceria com o Atlético neste ano. O contrato é válido até 2029. Antes, o Galo tinha como fornecedora a Adidas, que produziu os uniformes do clube por 3 anos e meio.
Inspirada em 1971.
55 anos atrás, a cabeçada do Dadá Maravilha deu o título nacional para o @atletico.
Desde então, a doideira pelo Galo vive nas cabeças de milhões de brasileiros.
— Atlético (@Atletico) January 11, 2026