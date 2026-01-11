Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético decepciona e empata com Betim na estreia no Mineiro

Hexacampeão mineiro, Galo sai na frente do placar, mas cede empate em casa
Em busca do heptacampeonato mineiro, o Atlético decepcionou na estreia da temporada. Jogando em casa, o Galo empatou com o Betim por 1 a 1, neste domingo (11), na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O atual campeão abriu o placar com uma pintura de Reinier, mas cedeu o empate no início da etapa final, com outro golaço de Diego Jardel.

Com o empate, o Atlético somou apenas um ponto em sua estreia e está empatado com Uberlândia e URT, que também empataram. O líder do Grupo A é o Democrata, que venceu o Itabirito. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), contra o North, em Montes Claros.

Reinier faz uma pintura e coloca Atlético em vantagem

Em ritmo de início de temporada, o Atlético demorou para se organizar. Mesmo com time misto, o Galo conseguiu dominar as ações no primeiro tempo e criou as melhores chances, mas faltava capricho para quase todo mundo. Exceto Reinier. Afinal, o camisa 19 mostrou muita classe para abrir o placar, aos 21 minutos, após tabela com Rony. Na comemoração, imitou Hulk, que estava em um dos camarotes.

No geral, o Atlético controlou da posse de bola, mas a falta de entrosamento atrapalhou na construção das jogadas. Apesar das tentativas, a maioria com Reinier, Cuello e Rony, faltava algo. Por outro lado, o Betim resistia e tentava explorar o erro do Galo, que não aconteceu. No final da etapa, Cadu quase ampliou em chute de fora da área, mas o goleiro Jori defendeu.

Atlético vacila e cede empate em casa

O panorama mudou na etapa final. Logo no primeiro minuto, o Atlético falhou na saída de bola e cedeu o empate. No lance, Diego Jardel aproveitou a sobra, driblou Vitão, invadiu a área e mostrou muito refino para tocar de cobertura na saída de Everson. Dessa forma, o gol abalou o Galo, que correu perigo nos minutos iniciais.

Ao longo da etapa final, o Atlético insistiu mais na vontade do que na técnica. Dessa forma, acumulou erros e correu riscos. O Galo, aliás, insistiu muito em cruzamentos, principalmente pelo lado direito com Natanael e Rony, mas faltou eficiência. Nos acréscimos, Reinier teve a melhor chance, mas o goleiro Jordi salvou. No último lance, o Betim teve a bola do jogo, mas Erick Salles errou o gol sem goleiro.

ATLÉTICO 1 X 1 BETIM

Campeonato Mineiro – 1ª rodada
Data: 11/01/2025
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Reinier, 21’/1ºT (1-0); Diego Jardel, 1’/2ºT (1-1)
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Vitão (Vitor Hugo, 33’/2ºT), Junior Alonso e Kauã Pascini; Alan Franco, Mateus Iseppe (Murillo, 40’/2ºT) e Reinier; Cuello, Rony e Cadu (Índio, 33’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli
BETIM: Jori; Danilo Belão, Gabriel Marques (Talison, 35’/2ºT), Jean Rodrigues e Pedro Henrique; Miticov (Cauã Marangoni, 13’/2ºT), Diego Jardel (Riquelmy, 13’/2ºT) e Vitinho; Maycon Rangel (Bruno Menezes, 24/2ºT), Erick Salles e Paulo Henrique (Victor Hugo, 0’/2ºT). Técnico: Emerson Ávila
Árbitro: Felipe Fernandes Lima
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira
VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira
Cartões amarelos: Natanael, Vitão (CAM); Vitinho, Riquelmy (BTM)

