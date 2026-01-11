Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico busca empate com Cianorte e segue invicto no Paranaense

Com o 1 a 1 fora de casa, Furacão aparece na terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos após duas rodadas
Cianorte e Athletico empataram por 1 a 1 neste domingo (12), no Estádio Albino Turbay, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. O Leão do Vale saiu na frente com Bruno Dentinho, ainda no primeiro tempo, mas o Furacão reagiu na etapa complementar e igualou com João Cruz.

Com o resultado, o Rubr0-Negro segue invicto e ocupa a terceira posição do Grupo A, com quatro pontos em duas partidas. Já o Cianorte, mesmo sem vencer, aparece como vice-líder do Grupo B, com dois pontos.

Na sequência da competição, o Furacão encara o Operário-PR na próxima quarta-feira (14), às 20h30, na Arena da Baixada.No dia seguinte, às 19h, o Cianorte visita o São Joseense na Vila Capanema.

Vantagem do Leão do Vale

O time da casa abriu o placar aos 15 minutos, quando Bruno Dentinho acertou um chute potente de perna esquerda no ângulo de Matheus Soares. O goleiro até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O atacante voltou a assustar aos 30, em finalização defendida pelo arqueiro. O Athletico encontrava dificuldades para criar e apostava em cruzamentos, neutralizados pela defesa adversária. Aos 36, Vinni fez jogada individual e obrigou Matheus Soares a trabalhar novamente. Na reta final, Bruninho quase empatou em lance de habilidade dentro da área, mas Felipe Garcia espalmou. Pouco depois, o mesmo Bruninho marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento — decisão que gerou protestos, já que a primeira fase do Paranaense não conta com VAR.

Reação do Athletico e invencibilidade

A etapa complementar foi mais aberta. Logo aos cinco minutos, Dioran acertou a trave e quase ampliou para o Cianorte. Dois minutos depois, João Cruz limpou a marcação e bateu cruzado para empatar. O jogo seguiu intenso, com chances para os dois lados. Aos 23, Bruninho voltou a balançar as redes, mas novamente o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, cada equipe teve a oportunidade de vencer: Chiqueti parou em Felipe Garcia, enquanto Andriw finalizou com perigo para fora.

