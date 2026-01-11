Arábia Saudita goleia a Índia e força shootout triplo na Kings League Nations

Arábia Saudita goleia a Índia e força shootout triplo na Kings League NationsSauditas não tomam conhecimento dos indianos, vencem por 12 a 1 e agora vão buscar vaga contra Indonésia e México, no novo formato da competição
Com a necessidade de vencer para seguir viva na competição, a Arábia Saudita não deu chances para o azar e goleou a Índia por 12 a 1, neste domingo (11/1), na Trident Arena. Agora, os Sauditas vão disputar um shootout triplo com México e Indonésia para saber quem avança no Grupo E.
Passeio saudita na Kings League Nations
Favorita no confronto e precisando vencer para forçar um shootout triplo no seu grupo, a Arábia Saudita começou com tudo e ainda no escalonado e abriu 3 a 0, com Al Karnib, Aqeeli e Asiri. Contudo, o massacre seguiu com todos os jogadores em campo. Maghrabi marcou o quarto, enquanto Saleh fez o quinto. A Índia conseguiu descontar com Bhagawati, em uma cobrança de shootout, mas os sauditas marcaram um gol dobro com Aroan e foram para o intervalo vencendo por 7 a 1.
Vitória fácil
Já no início da etapa final, o dado definiu um 3×3 e Aqeeli fez o oitavo dos sauditas. Com todos os jogadores de volta, o passeio seguiu com Baabdullah marcando o nono, Aqeeli o décimo e Asiri o décimo primeiro. Assim, no Matchball, não demorou muito para a Arábia Saudita matar o jogo com o dono da partida, Aqeeli:12 a 1.
Como fica a situação das seleções na Kings League Nations
Assim, a Arábia Saudita vai disputar um shootout triplo com México e Indonésia, para saber quem vai para as quarta de final, quem disputará o Last Chance e quem será eliminado.
