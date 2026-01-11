Após festival de shootouts, quatro seleções se classificam na Kings League Nations

A regra do shootout triplo é simples, mas requer atenção. O primeiro time que fazer cinco gols vence. Contudo, como são três times diferentes, as equipes se alternam nas cobranças e os goleiros também.

A última rodada da fase de grupos da Kings League Nations reservou emoção até mesmo depois das partidas. Isso porque houve dois empates triplos em dois grupos da competição. Assim, para definir quem avançaria para a próxima fase, o torneio define que um shootout entre as três equipes aconteça para saber os classificados e os eliminados.

No primeiro shootout triplo, tivemos o duelo entre Arábia Saudita, México e Indonésia. Os mexicanos foram os primeiros a chegar nos cinco gols e garantir a vaga como primeiro do grupo, indo direto para as quartas de final. Depois, os sauditas também conseguiram o feito e terminaram em segundo. Por outro lado, os indonésios terminaram em terceiro. Existia a chance de passar como o melhor terceiro colocado, mas a Argentina acabou herdando a vaga por ter feito uma campanha melhor. Assim, os hermanos também avançaram de fase.

Já no outro shootout triplo, Colômbia, Marrocos e Holanda brigaram por apenas uma vaga, já que o Chile já estava garantido na primeira posição do grupo. Após muitos erros de todas as seleções, os holandeses acabaram sorrindo no final e eliminaram a atual vice-campeã e uma das quatro melhores equipes do Mundial do ano passado.

Por fim, Arábia Saudita, México, Holanda e Argentina garantiram uma vaga no Last Chance da Kings League Nations, que será disputado nesta segunda-feira (12/2).