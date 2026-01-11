Abel lista lesões no elenco do Palmeiras e volta a reclamar do calendário

“Em quatro ou cinco semanas (o elenco ficará pronto). Agora, o Jefté vai demorar mais tempo, pois teve uma lesão. Vitor Roque teve uma entorse no tornozelo no treino. Felipe Anderson está de fora. Paulinho está fora. (Flaco) López ficou gripado. Facundo teve problema físico no treino. Gostaria muito de dar respostas. Mas eu não consigo, com quatro dias de preparação”, iniciou o técnico, que ainda revelou como lidou com o curto tempo de preparação.

O técnico Abel Ferreira listou uma série de jogadores lesionados no elenco do Palmeiras logo no primeiro jogo da temporada. Após a vitória do Verdão sobre a Portuguesa por 1 a 0, na estreia do Paulistão , o treinador afirmou que em cerca de cinco semanas os jogadores finalizarão o período de pré-temporada. Entretanto, deixou claro que isso só será possível caso os jogadores não se lesionem, diferentemente dos nomes citados pelo treinador na sequência.

“A primeira coisa que fiz quando cheguei foi fazer uma reunião com o “Núcleo de Saúde e Performance” (NSP). Queria saber a resistência, a força e a velocidade dos jogadores. Depois de um período de descanso, os jogadores não estão preparados. Eu acredito, com a minha experiência, que depois de quatro ou cinco semanas, os jogadores que não perderem essa primeira fase estarão prontos” concluiu o treinador.

Abel reclamou do calendário antes de estreia do Palmeiras

Essa não foi a primeira vez na temporada que o técnico reclamou do calendário. Ao voltar de férias, Abel concedeu entrevista aos canais oficiais do clube e disparou: “Não me parece sensato e bom para a saúde dos jogadores ter o primeiro jogo oficial ao final de uma semana, quando há outros clubes que estão se preparando desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, devemos pensar e refletir. (…) Normalmente se dá três a quatro semanas para preparar o primeiro jogo oficial”.

Na coletiva deste sábado, o treinador voltou a reclamar e ironizou o retorno precoce às competições. Afirmou que se tratava de “mais um recorde batido” e afirmou que a única forma de recondicionar os jogadores após uma temporada desgastante é com folgas. Na visão do técnico, essa é a mesma estratégia utilizada por outros treinadores da elite do futebol mundial.

“Este ano batemos mais um recorde: uma pré-temporada de quatro dias. Os jogadores se apresentaram domingo a noite e segunda-feira foram exames. Terça, quarta, quinta e sexta, portanto. Tivemos muitas reuniões para ver quem estava com a “bateria” acima de 15% ou 20%. Ao ter um período de férias parecido com o que se tem, com a intensidade do futebol brasileiro, em que se precisa descansar mentalmente, a única maneira é dar folgas. Vejam o que faz o Guardiola, ou o técnico do PSG (Luis Enrique). Mais do que o desgaste físico, há o desgaste mental”, justificou.