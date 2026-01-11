Abel Ferreira retoma discursos do passado após estreia do Palmeiras: “Orgulho ferido”

Técnico voltou a reclamar de arbitragem e do calendário no primeiro jogo do Verdão em 2026 / Crédito: Jogada 10

Quem esperava alguma mudança na postura do Palmeiras para 2026, pode ter se frustrado com a coletiva de Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, na estreia do Paulistão. Isso porque o treinador insistiu em alguns discursos utilizados na última temporada, na qual o Verdão não conquistou títulos mesmo após investimento de R$ 700 milhões, mesmo com o resultado positivo no primeiro jgoo do ano. Além de reclamações sobre o calendário, o técnico voltou a citar a arbitragem da final da Libertadores, disputada em 29 de novembro (portanto, há mais de um mês) contra o Flamengo, na coletiva pós-jogo. De forma irônica, o treinador tentou igualar os erros cometidos pelo Palmeiras na temporada 2025 com os erros de terceiros.

“Aprendemos no ano passado. Até o VAR aprendeu, vocês (repórteres) viram? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é triste quando vê um lance pior do que aconteceu em uma final de Libertadores. Supostamente com VAR top e árbitro top. O treinador do Palmeiras, muitas vezes, é chato. Muitas vezes dizem que o Palmeiras não chutou a gol, que foi incompetente na final. Mas esse asterisco (erro de arbitragem) ninguém vai tirar. Hoje é uma prova disso”, disparou. A fala do técnico faz referência a uma solada de Erick Pulgar sobre Bruno Fuchs, ainda no primeiro tempo da decisão continental. O árbitro da partida, Darío Herrera, apenas advertiu o meio-campista rubro-negro. Ao término da temporada, Abel afirmou que o erro colocou um “asterisco” na partida. Abel começa temporada com “orgulho ferido” no Palmeiras Na mesma coletiva, o técnico voltou a falar em “orgulho ferido” quando questionado sobre como encarava a temporada 2026, sua sexta no comando do Palmeiras. Entretanto, aproveitou a resposta para alfinetar a cobertura da imprensa novamente, afirmando que “tática não gera cliques”. O técnico também foi tímido ao assumir erros em seu trabalho na temporada passada. “Desafio e orgulho (entrar na sexta temporada comandando o Palmeiras). Orgulho ferido. E um pouco de raiva também. Por tudo o que aconteceu no ano passado. Algumas coisas sob o meu controle, outras não. E espero que não se repitam. Portanto, vamos nos desafiar. Quem é atento sabe que, ao longo desses seis anos, eu sempre fiz coisas diferentes. A tática e as dinâmicas são muito difíceis de ser entendidas e, talvez, deem poucos cliques”.